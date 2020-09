Da Virgilio a Dante, la street art omaggia gli antichi maestri al Festival Subsidenze

L’Associazione Culturale Indastria presenta la VI Edizione del Festival Subsidenze, cofinanziato dal Comune di Ravenna – assessorato alle Politiche giovanili, che si svolge dal 22 al 30 settembre 2020, grazie anche al gemellaggio tra il Comune di Mantova e quello di Ravenna per il progetto denominato "Virgilio e Dante 4.0, nuove storie antichi maestri".

L’iniziativa è parte della cooperazione tra i Comuni per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile, promosso da Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri: in particolare per Ravenna la collaborazione è con l’assessorato alle Politiche giovanili, associazione Almagià, Norma, E Società Cooperativa e Indastria.

“L’idea della street art in Darsena non è solamente un’occasione per abbellire e qualificare – afferma l’assessora alle Politiche giovanili Valentina Morigi - ma vuole essere un nuovo modo di vivere la realtà che ci circonda e la città stessa. Più che il prodotto finale, interessa il processo stesso di incontro e rifunzionalizzazione del quartiere. Subsidenze è un grande veicolo di comunicazione, scambio e crescita grazie alla potenza evocativa dell’arte; questa sesta edizione si avvale inoltre della bella progettualità condivisa con il comune di Mantova”.

Il Festival, per l'edizione 2020, continuerà ad operare in via Gulli 249, dove l’anno scorso Ericailcane e Bastardilla hanno dipinto l’ingresso di quella che diventerà la “Cittadella della street art” e prevede quest’anno la realizzazione di 5 nuove pareti, che verranno dipinte dagli artisti Zed1, Millo, Biancoshock, Luogo Comune con anche un'installazione temporanea dell’artista LABADANzky. Saranno organizzate delle visite guidate ai murales con il supporto di Ravenna Incoming.

La mostra

Venerdì 25 settembre alle 18, nel Magazzeno Art Gallery in via Mazzini 35, inaugurerà la mostra “Subsidenze street art exhibition 2020” a cura di Marco Miccoli, curatore insieme all'Associazione Culturale Indastria dell'omonimo festival di street art che si tiene a Ravenna ogni anno dal 2014. La mostra collettiva mette in evidenza le ultime tendenze della street art italiana e raccoglie le opere degli artisti del festival.

Presentazioni

Sabato 26 settembre: alle 18 all’aperto in via Tommaso Gulli civico 249 presentazione dei libri “Il grande libro delle navi” ed “Annie. Il vento in tasca” di Luogo Comune, in collaborazione con Momo Libreria Per Ragazzi di Ravenna. Sarà presente l’artista.

Domenica 27 settembre: alle 18 all’aperto in via Tommaso Gulli civico 249 presentazione del libro “ABC/DEM" con proiezioni e cortometraggi. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura di Cotignola Federico Settembrini e l’artista DEM.