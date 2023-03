A fine marzo la visione collettiva del docufilm “I cacciatori del cielo”, dedicato a Francesco Baracca

Maggio 1912: il giovane Francesco Baracca racconta il suo primo volo aereo da passeggero nei cieli di Francia: “Era un meraviglioso sogno a occhi aperti vedermi scorrere di sotto gli alberi, le strade, la campagna. Il pilota mi aveva detto di non muovermi molto e io guardando gli gridavo: ‘Plus haut! Più in alto!’”. Questo sogno, che ha anche un corrispondente nel grande sogno del cinema, è ora raffigurato nel docu film dedicato all’illustre lughese e al centenario dell’Aeronautica Militare Italiana.

Per la messa in onda de “I cacciatori del cielo”, produzione di Anele con la regia di Mario Vitale e Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello, prevista mercoledì 29 marzo in prima serata su Rai1, il Comune di Lugo sta organizzando una visione collettiva aperta a tutta la cittadinanza. Per condividere insieme, con un pizzico di orgoglio, un bel momento dato che alcune scene del docu film sono state girate all’interno del Museo Baracca.

L’appuntamento è per la sera di mercoledì 29 marzo in sala Estense della Rocca. La sala verrà aperta alle 21 ed è consigliata la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili scrivendo a: museobaracca@comune.lugo.ra.it

Non solo: il Museo Baracca organizza mercoledì 29 marzo una visita guidata alle 18.30 per prepararsi alla visione serale. Anche in questo caso è gradita la prenotazione scrivendo a: museobaracca@comune.lugo.ra.it

Il progetto del docu film è realizzato da Anele con il Patrocinio e la partecipazione del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare e Difesa Servizi, in collaborazione con Rai Documentari, in coproduzione con Luce Cinecittà, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con Aerea S.p.A. ed Elettronica S.p.A., con il contributo di Emilia-Romagna Film Commission, Visit Romagna, Comune di Lugo di Romagna e Consorzio In Bassa Romagna.