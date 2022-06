Visioni dantesche e danze chimeriche con lo spettacolo "Inferno - Terra del fuoco"

Un paesaggio aspro e selvaggio, ribollente di fango e fuoco, fa da sfondo a Inferno - Terra del fuoco che Monica Casadei porta a Ravenna in prima assoluta martedì 14 giugno, alle 21 al Teatro Alighieri, con tutto il furore creativo che la coreografa ferrarese ha impiegato per incontrare Dante. Con la sua compagnia Artemis, Casadei si misura con la prima cantica, creando un’opera allegorica tra sacro e profano, una danza primordiale, chimerica e prorompente, dove in spasmi e pulsioni il bestiale si contrappone al divino, il linguaggio antico alla scena contemporanea.

Inferno - Terra del fuoco è un’esplorazione ardita in nove quadri, trasformati a vista con l’apporto creativo di diversi artisti italiani secondo il métissage di linguaggi che è la cifra preferita da Casadei. Intrecciandosi alle terzine dantesche, la drammaturgia musicale accosta le atmosfere sonore di Luca Vianini a celeberrime pagine come la Dante-Symphonie di Liszt e il Requiem di Verdi e compositori contemporanei come Alfred Schnittke e Krzysztof Penderecki. L’incontro con le arti visive si sviluppa invece nelle scenografie multimediali di Fabio Fiandrini, create a partire dai luoghi danteschi di Ravenna, nelle altre immagini del regista Alessandro Ceci e nel live painting di Giuliano del Sorbo, che dipingerà i corpi dei performer. Biglietti: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12), under 18 5 euro.