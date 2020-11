Visioni Fantastiche 2020: trionfano "Tito and the birds" e il cortometraggio "La Fiamma"

La seconda edizione di Visioni Fantastiche, il festival ravennate dedicato alla formazione scolastica, chiude il sipario dando a tutti appuntamento al prossimo anno. A concludere la kermesse, come da tradizione, la consegna dei premi riservati ai vincitori: il premio al miglior Cortometraggio e il Premio al miglior Lungometraggio.

Entrambi i vincitori si aggiudicheranno la gloria eterna e un montepremi di 1000 euro. Un premio simbolico ed uno materiale sanciti dagli studenti delle scuole e dal pubblico di MYmovies.it. Il primo premio di 1000 Euro per il Miglior Film Cortometraggio viene assegnato a La Fiamma di Giacomo Talamini. Invece il primo premio di 1000 Euro per il Miglior Film Lungometraggio viene assegnato a Tito and the birds di Gabriel Bitar, André Catoto, Gustavo Steinberg.

Una particolare menzione e ringraziamento del festival va inoltre fatta nei confronti del portale Mymovies.it che ha accompagnato il festival in un delicato momento di transizione nella sua nuova versione ibrida.