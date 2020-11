"Visioni fantastiche" verso la conclusione con l'omaggio a Bruno Bozzetto

Volge al termine la seconda edizione di Visioni Fantastiche, il festival per la formazione scolastica della città di Ravenna. Dopo un'intera settimana di laboratori, Masterclass e film presentati nel Concorso Internazionale, si giunge all’ultimo giorno dell'offerta formativa del festival.

Protagonista assoluto di questa seconda edizione Bruno Bozzetto, autore, regista e animatore, fra i più famosi del mondo. A Visioni Fantastiche sono in programma infatti le sublimi opere del pluripremiato regista italiano, che con oltre 60 anni di carriera alle spalle, vanta premi del calibro di una Nomination all'Oscar e un Orso d'Oro al Festival di Berlino. Dagli anni Sessanta ad oggi l’iconico regista italiano continua a perfezionare e a rielaborare il suo stile maturando un tratto ancora più ironico, satirico e tagliente.

Nella speciale sezione dedicata ai grandi registi della storia del cinema, Omaggio ai Maestri, su Mymovies.it fino alla fine del festival, saranno proiettati una serie di meravigliosi corti prodotti dal maestro: affascinanti storie e magistrali animazioni per grandi e bambini. Presente nella stessa sezione anche uno dei capolavori di animazione più celebri di Bruno Bozzetto: VIP mio fratello superuomo. Il film, caratterizzato da illustrazioni d'avanguardia e da una trama brillante, racconta storia dei VIP, super uomini dediti alla difesa del mondo fin dall'alba dei tempi, che di generazione in generazione si sposano con una superdonna in pericolo. Ma un innocente errore da parte dell’ultimo Vip porterà ad una serie di fraintendimenti e rottura di equilibri. Un Appassionante e divertente storia, caratterizzata dal tipico stile narrativo del Maestro: divertente ed educativo nonché ironico e leggero, ma mai scontato.

I film saranno introdotti da una fantastica intervista al maestro tenuta dal programmer Carlo Tagliazucca. Per votare i corti e i lunghi del Festival basta mandare una mail con i propri voti, da 1 a 5, per ciascun film all'indirizzo: segreteriavisionifantastiche@gmail.com

Per accedere a tutti gli appuntamenti ed eventi di Visioni Fantastiche basta consultare la pagina facebook @Visioni Fantastiche o il sito web www.visionifantastiche.it. I film del festival sono interamente disponibili sulla piattaforma MYmovies.it dal 9 al 15 Novembre: https://www.mymovies.it/ondemand/visioni-fantastiche/