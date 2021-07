Visita esclusiva al Tamo e cicloescursione urbana per la Notte Rosa

Torna la Pink Week della Romagna e FIAB Ravenna vuole cogliere lo spirito di rinascita di questo momento tornando a popolare piazze, vie e borghi e contribuendo alla festa della Riviera Romagnola con un evento serale a mobilità sostenibile in bicicletta, che abbina cultura e conoscenza della città. L'evento è aperto a tutti perché sia una festa per una città sostenibile e ciclabile: sarà un anello urbano di circa 12km, ad andatura turistica adatto anche alle famiglie.

Il tour in bici parte da Piazza San Francesco alle ore 20:45 e ha come prima tappa il Museo TAMO Mosaico. TAMO è il museo di Ravenna dedicato al mosaico, sia antico che contemporaneo che ha sede nel complesso monumentale di San Nicolò. La chiesa trecentesca propone un affascinante percorso museale attraverso reperti eccellenti. Grazie alla collaborazione con la Fondazione RavennAntica il museo sarà aperto in esclusiva con visita guidata. Al termine della visita inizierà la cicloescursione urbana e verrà percorso in bicicletta il centro storico tra monumenti UNESCO, suggestivi borghi cittadini e vie segrete da riscoprire. L’appuntamento è per venerdì 30 luglio alle 20:45 in Piazza San Francesco. L’iniziativa è a numero limitato (max 40 partecipanti) e le prenotazioni, da fare entro il 29 luglio

Trattandosi di uscita serale, FIAB consiglia di dotarsi di luci anteriori e posteriori efficienti e di giubbetto catarifrangente. È vivamente consigliato per tutti l’uso del casco. Tutti i dettagli per la partecipazione sono disponibili sul nostro sito www.fiabravenna.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...