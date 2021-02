Una visita guidata alla mostra "Inclusa est flamma"

Venerdì 19 febbraio, alle 17:00, è in programma una visita guidata a tema dantesco inserita nell'iniziativa "Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta" che porta alla scoperta della mostra "Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante". La visita è a cura della guida turistica abilitata Elisa Cornacchia.

Inaugurata l'11 settembre presso la Biblioteca Classense, la mostra vuole ripercorrere gli eventi ravennati che nel primo Novecento hanno reso manifesto il ruolo di Dante quale "padre della Patria", partendo dalle feste dantesche del 1908 e concentrandosi sulle celebrazioni del VI centenario della morte del Sommo Poeta. Attraverso fotografie, manoscritti, manifesti e oggetti d'arte verranno ripercorse alcune delle vicende significative della storia recente della città di Ravenna e riscoperte alcune curiosità che intrecciano la figura di Dante alla Biblioteca Classense.

La visita è aperta aun massimo di 10 persone con prenotazione obbligatoria. La visita sarà effettuata rispettando i protocolli COVID-19 e con l'ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. Costo: 8 euro a persona. La quota include la visita con guida abilitata e il noleggio della radioguida. Per informazioni: cell. 3339336794 - elisa.co.gt@gmail.com Ai partecipanti è richiesto di arrivare al luogo dell'appuntamento 10 minuti prima dell'inizio per la consegna delle radioguide e le informazioni organizzative di sicurezza. Con l'acquisto del biglietto i partecipanti acconsentono a ricevere un'email con i dettagli organizzativi e il modulo di autocertificazione nel rispetto delle normative COVID-19.