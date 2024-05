Una nuova visita guidata all'Antico Porto di Classe

Sabato 25 maggio, alle ore 10.30, presso l'Antico Porto di Classe, è in programma una visita guidata ad aggregazione libera a cura di RavennAntica, per scoprire come è nato e si è sviluppato questo sito archeologico, considerato uno dei principali scali portuali del mondo romano e bizantino.

Costo 3 euro, oltre al prezzo del biglietto di ingresso (euro 5 intero, euro 4 ridotto).

La visita guidata all’Antico Porto è l’occasione per approfondire il circuito del Parco Archeologico di Classe, di cui fanno parte anche il vicino Classis Ravenna - Museo della città e del territorio, un prezioso recupero industriale che custodisce vicende, protagonisti e reperti archeologici che fanno di Ravenna un luogo emblematico per la stessa storia europea, e la Basilica di Sant'Apollinare in Classe, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per la sua eccezionalità artistica.

Per orari e informazioni: tel. 320 9539916, prenotazioni@ravennantica.org; www.ravennantica.it.