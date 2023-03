Visita guidata con degustazione nella cantina ravennate

Sabato 4 marzo, alle 16, è in programma una visita guidata con degustazione a Tenuta Masselina e al suo affascinante Museo del vino e delle tradizioni agricole. L’appuntamento è in Via Pozze 1030, Località Serra, Castel Bolognese. I partecipanti saranno accompagnati in una visita in vigna e in cantina con tappa al museo interno, un viaggio nella memoria lungo un secolo e un racconto della cultura vitivinicola e agricola, dal primo ‘900 ai giorni nostri. L’esposizione è ospitata in un casolare di recente ristrutturazione che raccoglie in sette diverse sale una collezione di attrezzi e macchine agricole e oggetti di alto artigianato. L’esperienza di concluderà con una degustazione guidata di tre vini in abbinamento a un tagliere di prodotti tipici locali. E’ richiesto un contributo di partecipazione di 20 euro. Per info e iscrizioni: tel. 3381274770