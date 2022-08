Visite, apericena e comicità: nelle terme si accende la Notte celeste

Torna la Notte Celeste, la festa dedicata al benessere e che vede ogni anno come protagonista il mondo delle terme e delle acque termali. In estate, per una notte all’anno, gli stabilimenti termali di questa regione accolgono i visitatori fino a tarda notte, intrattenendoli con una serie di proposte a tema. Quest’anno la Notte Celeste si terrà l’ultimo fine settimana di agosto, e per l’occasione Terme di Riolo ha ideato un programma per la serata centrale, il 27 agosto, per rendere ancora più speciale questa notte.

Alle 17:30 si tiene "Acqua Celeste di Caterina Sforza" (6 euro), una visita narrata all’interno della Rocca Sforzesca di Riolo in compagnia di Caterina Sforza in persona. Un viaggio esperienziale tra erbe officinali e ricette cifrate per scoprire i segreti della miracolosa “Acqua di lunga vita” della Leonessa delle Romagne. Durante la visita adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una delle ricette di Caterina. Dalle 19:30 – “Apericena Celeste” nella Terrazza esterna del Grand Hotel. Poi alle 21 si tiene lo spettacolo di cabaret “Elvis è vivo” con Giancarlo Barbara di Zelig e Colorado (ingresso gratuito).