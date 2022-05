Visite, armi ed esperimenti nelle Rocche di Caterina Sforza

Torna nel weekend del 21 e 22 maggio l’iniziativa Le Rocche di Caterina. Secondo la formula ormai collaudata negli ultimi anni dai visitatori, nei due giorni sono in programma visite guidate tematiche alla scoperta delle rocche sforzesche di Bagnara, Dozza, Imola e Riolo, messe in agenda a orari che permettono, per chi lo desidera, di visitarle tutte e quattro nello stesso weekend.

Alla Rocca di Bagnara di Romagna ci sono Gli “Experimenta”: potere, bellezza e medicina.

Madonna Caterina fu appassionata di erboristeria fin da giovanissima: coltivò questa passione per tutta la vita appuntando le ricette in una sorta di diario, arrivato a noi in una copia stilata da un amico del di lei figlio Giovanni dalle Bande Nere. Un documento fondamentale per comprendere le conoscenze scientifiche di un periodo in cui alchimia e medicina, astrologia e astronomia non erano ancora separate, con particolare attenzione al concetto di bellezza, maschile e femminile, dell’epoca. Al termine della visita adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una delle ricette di Caterina.

Alla Rocca di Riolo Terme "D’armi e di battaglie alla corte di Caterina".

Nell’ottobre del 1504 il castro di Riolo, ultima roccaforte a combattere al grido di “Ora e per sempre Caterina Sforza”, soccombe sotto la feroce armata di Giovanni Sassatelli detto il “cagnaccio”. Su Riolo mai ci fu alba più triste di quella del 14 ottobre del 1504. Caterina Sforza in persona vi condurrà nei luoghi della battaglia, narrandovi le sue origini di stirpe guerriera e la sua indole indomita e moderna. Durante la visita i bambini potranno vestirsi da dame e cavalieri e gli adulti provare parti di armatura.

Orari visite guidate

Sabato 21 maggio: pomeriggio 15.30 e 18.00

Domenica 22 maggio: mattina 10.30 – pomeriggio 15.30

Ritrovo: alle biglietterie delle Rocche 10 minuti prima della partenza della visita.

Costo singola visita guidata: Intero 10 euro - ridotto (11-16 anni) 6 euro - gratuito da 0 a 10 anni.