Visite e aperture straordinarie nei musei ravennati per il ponte del 2 giugno

La cultura non va in vacanza. In occasione del ponte del 2 giugno, i siti gestiti dalla Fondazione RavennAntica saranno aperti al pubblico. Di seguito i musei aperti e gli orari di visita.

Tutti i musei e monumenti aperti

Domus dei Tappeti di Pietra tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30;

Museo Tamo Mosaico giovedì 2 e venerdì 3 giugno dalle 10.00 alle 17.00; sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 14.00 alle 18.00. Si ricorda che il museo ospita due esposizioni dedicate alla figura del Sommo Poeta, Tamo Dante: L’alto passo… Andar per pace, personale dell’artista Enzo Babini e Tamo Dante: Dante e la Romagna a cura di Laura Pasquini, Giuseppe Sassatelli, Enrico Cirelli e Fabrizio Corbara.

Cripta Rasponi e giardini pensili giovedì 2 e venerdì 3 giugno dalle 14.00 alle 18.00; sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 10.00 alle 14.00;

Museo Classis Ravenna tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30;

Antico Porto di Classe chiuso il 2 giugno, aperto venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni visite guidate: 320 9539916; prenotazioni@ravennantica.org