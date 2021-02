Visite e macina in funzione al vecchio mulino

A partire da sabato 20 febbraio riaprono le porte del mulino Scodellino di Castel Bolognese. Il mulino infatti è aperto nei fine settimana (sabato e domenica) nei seguenti orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.30 con visita guidata al vecchio mulino e macina in funzione dalle 16 alle 16.30; domenica mattina dalle 10 alle 12.30 visita guidata e al pomeriggio dalle 14 alle 17.30 visita guidata e dalle 16 alle 16.30 macina in funzione.

All'interno del mulino per le visite e per vedere la macina in funzione si entrerà a piccoli gruppi per poter mantenere il distanziamento interpersonale richiesto.