Visite guidate al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Domenica 10 e 24 settembre alle ore 10.00 - presso il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio - è possibile partecipare a delle visite guidate "sensoriali" in cui i visitatori saranno accompagnati all'interno del Giardino usando principalmente tatto, gusto e olfatto. Evento a pagamento. Sono aperte anche le iscrizioni per il corso tecnico dedicato ai rimedi naturali intitolato "Sciroppi, elisir, vini aromatici" che si terrà domenica 17 settembre dalle ore 9:30 alle 17:00. Il costo per partecipare è di 30 euro.