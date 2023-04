Visite guidate gratuite a Sant’Apollinare Nuovo per il weekend pasquale

Prezzo non disponibile

Entrare nel mistero di Pasqua, attraverso la luce dei mosaici. Tornano le visite guidate per la Pasqua nei monumenti gestiti dall’Opera di Religione. Una tradizione di lunga data, poi interrotta a causa della pandemia. Da Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua, per meditare il racconto della Passione, della morte e della Resurrezione di Gesù attraverso i mosaici, l’Opera di Religione propone delle visite guidate speciali in italiano, aperte a tutti, anche alle famiglie con bambini e accessibile a persone con disabilità sensoriali, motorie e intellettive.

Verranno presentate le scene del cosiddetto ciclo Cristologico, dall’ultima Cena al Sepolcro vuoto, rappresentate nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo, a partire dai simboli della croce e della conchiglia. Le visite guidate sono in programma da giovedì 6 aprile a domenica 9 aprile 2023, con inizio alle 9,30, 10,15, 11, 15,30, 16,15 e 17. Ritrovo presso il piazzale della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo La durata della visita guidata sarà di circa 30 minuti. Ad ogni visita potranno partecipare 15 persone. Le visite sono in italiano e gratuite ma riservate esclusivamente ai possessori del biglietto cumulativo. Saranno a cura delle guide dell’Opera di Religione,

Iscrizione obbligatoria e gratuita al seguente link: ravennamosaici.it/eventi

Info: tel. 0544 541688, eventi@ravennamosaici.it. Uffici aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16 (escluso festivi)