Visite guidate, talk e incontri con gli artisti per scoprire "l'Atlante infinito"

Dal 4 all'11 settembre il Museo Civico Luigi Varoli organizza un intenso programma di attività tra visite guidate, dialoghi e incontri con gli artisti, in occasione della mostra "Inventario Varoli – della copia e dell’ombra".

Il ciclo si intitola "Atlante Infinito" e accompagnerà gli ultimi giorni di apertura dell'esposizione che ha coinvolto 59 artisti provenienti da tutta Italia, chiamati a lavorare sul patrimonio del Museo, sulle sue collezioni e sulle sue molte storie. Una mappa partigiana e imperfetta della pittura e del disegno, da Luigi Varoli a oggi, a partire da alcune mostre e progetti che mettono in dialogo i loro autori e ideatori. Tutti gli incontri in programma sono gratuiti (per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione) e si terranno nel cortile del Museo Civico Varoli di Cotignola.

Le iniziative sono un modo per continuare a ripensare e rilanciare una certa idea del mondo che è alla base del cenacolo varoliano e anche dell’esperienza del progetto "Selvatico". Qualcosa che ha a che fare con l’incontro e la condivisione, con i luoghi e la loro identità. E, soprattutto, per allargare lo sguardo e l’orizzonte confrontandoci con quel che accade altrove, tra affinità, contrasti, risonanze e divergenze, per parlare ancora di quell’atlante infinito di possibilità e pezzi sparsi rappresentato dalla pittura e dal disegno, un fiume inesauribile, qualcosa che non è mai andato via.

Programma

Sabato 4 settembre, ore 17.00: visita guidata alla mostra e all’archivio Varoli con Massimiliano Fabbri (curatore della mostra e del Museo Civico Luigi Varoli).

Domenica 5 settembre, dalle 16 alle 20, Art Motel Happening. Un pomeriggio di disegno e pittura aperto a tutti nel cortile di Casa Varoli a cura del laboratorio Art Motel (Dario Molinaro e Lucia Cataleta).

Martedì 7 settembre, ore 21, visita guidata alla mostra e all’archivio Varoli con Massimiliano Fabbri.

Venerdì 10 settembre "Ultimo episodio (giorno uno)", cinque artisti al lavoro dentro e intorno al museo, tra disegno e pittura, a partire dall’archivio Varoli: Cesare Biratoni, Chiara Calore, David Lucchesi, Giulia Sensi e Davide Serpetti.



Ore 18.30 nel Giardino di Casa Varoli "Atlante (giorno uno)", un dialogo tra Massimo Biava (gallerista), Cesare Biratoni (pittore), Beatrice Meoni (pittrice) e Carlo Sala (curatore).



Sabato 11 settembre "Ultimo episodio (giorno due)", artisti al lavoro dentro al museo, tra disegno e pittura: Cesare Biratoni, Chiara Calore, David Lucchesi, Giulia Sensi e Davide Serpetti.

Ore 18.30 nel Giardino di Casa Varoli: "Atlante (giorno due)", un dialogo tra Chiara Calore (pittrice), Daniele Capra (curatore), Leonardo Regano (curatore) e Alessandro Roma (pittore).

Ore 20 Concerto di Michele Alessandri, Jacopo Casadei e Andrea Cola.

Ore 21-23 Apertura serale della mostra.

Tutti gli appuntamenti, così come l'accesso al Museo, sono a ingresso gratuito. La prenotazione è consigliata, obbligatoria per le due visite guidate. Per informazioni e prenotazioni: 0545 908 879 / 320 43 64 316, museovaroli@comune.cotignola.ra.it