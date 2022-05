Visite in salina e antiche tradizioni marinaresche con il Festival per il Mare dell’Adriatico

Sabato 28 e domenica 29 maggio il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna arriva a Cervia, in concomitanza con lo Sposalizio del Mare, con due giornate di iniziative e incontri dedicati al mare e alla tradizione marinara.

Sabato 28 maggio alle ore 15 dalla Torre San Michele a Cervia partirà “La Marineria Cervese di inizio secolo”, un incontro itinerante dedicato alla scoperta dell’antica marineria cervese e delle vele al terzo per la navigazione tradizionale recuperate e restaurate. Il percorso comincerà dalla saletta panoramica dell’antica Torre San Michele, farà tappa al Musa - Museo del Sale per ripercorrere l’importante ruolo del sale per la città e proseguirà lungo il porto canale per mettere a confronto le caratteristiche delle imbarcazioni storiche e di quelle attuali dedite alla pesca e alla molluschicoltura. Tutti i piccoli partecipanti riceveranno l’album delle vele per esercitarsi a riconoscere i diversi disegni e colori delle marinerie.

Si continua sabato alle ore 19 con un’esperienza unica, il Tramonto in Salina. Si parte dal Centro visite Salina di Cervia, via Bova 61, per una passeggiata nella suggestiva cornice della Salina al tramonto, accompagnati da una guida ambientale, per visitare e conoscere un’oasi naturale di grande valore e tradizione.

Domenica 29 maggio alle ore 9 l’appuntamento è con “Leggere il mare” nell’area di spiaggia libera di Cervia, tra il Bagno Ben n. 191 e l’Oba Oba n. 194, lungomare Grazia Deledda: un percorso guidato lungo la spiaggia per osservare, ascoltare, toccare, sperimentare il “paesaggio mare”. Con una tecnica di ascolto attivo dell’ambiente marino sarà possibile riconoscere gli elementi naturali e antropici che vanno a costituire l’ecosistema marino. I più piccoli potranno utilizzare gli oggetti ritrovati lungo la spiaggia per costruire, assemblando in maniera creativa, un’opera effimera come messaggio di sensibilizzazione per la tutela del mare; l’opera sarà fotografata prima di essere smontata.

Sempre domenica alle ore 11 si termina con “Cervia, fra storia e tradizione in compagnia di Jack Salino”, una visita guidata per famiglie, cittadini e turisti in compagnia del pirata Jack Salino. Si andrà nei luoghi legati alla marineria, come il vecchio borgo dei pescatori dove si trovano l’antico Faro e il Mercato del pesce, percorrendo il Porto Canale si arriverà alla Torre San Michele e ai Magazzini del Sale per poi attraversare la città di Cervia Vecchia.