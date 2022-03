Visite, mostre e laboratori nei monumenti ravennati: da Tamo alla Cripta Rasponi

Da sabato 19 marzo i siti museali gestiti dalla Fondazione RavennAntica spalancano le proprie porte al pubblico, proponendo una serie di iniziative per grandi e piccini. Al Museo Tamo Mosaico, aperto dal lunedì al venerdì 10.00 - 17.00, sabato e domenica 14.00 - 18.00, è visibile la mostra dell’artista ceramista Enzo Babini “TAMO DANTE: L’alto passo… Andar per pace”, a cura di Giuseppe Sassatelli e Fabrizio Corbara, costituita da cento formelle in terracotta che raccontano, per immagini, attraverso un corredo iconografico avvincente e inedito, i temi dei canti della Divina Commedia.

Dopo l’Inferno, viene ora esposta la cantica del Purgatorio: le formelle sono una vera e propria traduzione in materia del componimento e del pensiero del Sommo Poeta. La realizzazione di queste opere è il frutto di una grande sfida, che l’artista ha sviluppato attraverso un sottile equilibrio tra l’accuratezza grafica e la ricerca materica pervenendo ad una essenzialità rappresentativa spoglia di ogni orpello.

Il Tamo Mosaico, inoltre, da sabato 19 marzo e nelle giornate di sabato 2 e 23 aprile e sabato 7 maggio presenta la rassegna RavennAntica for Kids, laboratori creativi incentrati sull’arte musiva e a tema primaverile.

Anche presso il Museo Classis Ravenna, dal 19 marzo aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, nelle giornate di sabato 26, sabato 9 e 30 aprile sono in programma alcuni appuntamenti di RavennAntica for Kids, con laboratori dedicati al tema dei miti greci, del mosaico e dell’argilla.

Tutti i laboratori di RavennAntica for Kids, a cura della sezione didattica di RavennAntica, sono riservati ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Info e prenotazioni: 0544 213371 (interno 2) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Prenotazione obbligatoria.

Sempre dal 19 marzo, infine, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.30 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30, è possibile tornare ad ammirare la Cripta Rasponi e i Giardini pensili: veri e propri tesori di arte e natura situati a pochi passi dalla Tomba di Dante Alighieri ed inseriti nella Zona del Silenzio, a lui dedicata.