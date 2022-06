Visite, musica e cena sotto le stelle: riparte la 'magica estate' di Oriolo di Sera

Musica dal vivo, eccellenze enogastronomiche locali, appuntamenti speciali e la magia dell’estate ammirando il panorama da uno degli angoli più suggestivi delle colline faentine: dal 15 giugno torna l’attesa rassegna “Oriolo di sera”, che ogni mercoledì ospiterà nel parco della Torre di Oriolo una selezione di vini e sapori del territorio in una cornice di relax e divertimento.

Il programma della diciannovesima edizione della manifestazione è più ricco che mai e prevede fino alla fine di agosto concerti, cene sotto le stelle e altri eventi adatti a tutte le età. Ogni mercoledì, dalle ore 20 alle 24, si potrà cenare con i piatti e i vini tipici del territorio accomodandosi tra i tavoli posizionati ai piedi della Torre oppure scegliendo la modalità pic-nic sulle proprie coperte all’interno del parco. Durante la serata si esibiranno le migliori band regionali e sarà inoltre possibile visitare il castello medievale al chiaro di luna.

A inaugurare la rassegna mercoledì 15 giugno saranno i Noma Mamba Band con il loro originale mix di pop, funk, dance e rock, mentre il 22 giugno arriveranno i Folk Notes, una ciurma di intrepidi musicisti pronta ad accendere l’estate di Oriolo. A chiudere la programmazione del mese mercoledì 29 giugno sarà la band BeQuadro con i classici del soul e del pop reinterpretati in chiave acustica.

Due serate speciali, il 10 e l’11 agosto, saranno dedicate come da consuetudine all’enologia del territorio con la rassegna nella rassegna “Calici sotto la torre”: in degustazione il Famoso e il Centesimino, l’Albana e il Sangiovese in tutte le versioni, da quelle tradizionali alle più trendy.