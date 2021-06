Visite, negozi e spettacoli: partono Mosaico di Notte e Bella di Sera

Primi appuntamenti con Mosaico di Notte e Bella di Sera. Venerdì 2 luglio primo appuntamento con Mosaico di Notte, l’esperienza, in programma tutti i mercoledì e venerdì fino al 27 agosto, che ogni anno coinvolge numerosi visitatori e offre la possibilità di ammirare alcuni monumenti Unesco nell’atmosfera della notte, ma anche di fare una passeggiata fra le vetrine dei negoi aperti nei due appuntamenti settimanali.

Venerdì sera è previsto un tour guidato al Battistero degli Ariani (ingresso riservato solo per gli iscritti) e al Museo Nazionale (aperto anche al pubblico, fino alle 23, ultimo ingresso alle 22.30) con partenza alle 20. La prenotazione è obbligatoria sul sito Ravennaexperience.it. Inoltre il venerdì sera la basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle 21 alle 23, ultimo ingresso 22.45 (informazioni e prenotazioni sul sito Ravenna Mosaici).

Mercoledì 7 luglio, invece, l’itinerario proposto in tre turni, alle ore 20.30 - 20.50 – 21.10, prevede la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, alla basilica di San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia.

Non solo: dal 3 luglio al 30 agosto Ravenna Bella di Sera si arricchisce di Visite Guidate in Musica e in Danza: tre proposte di visita guidata con spettacoli musicali o di danza. Tre gli itinerari a tema dantesco di Ravenna Bella di Sera – Visite Guidate in Musica e in Danza della durata di un'ora circa, il sabato, la domenica e il lunedì, alle ore 20.30, 21.00 e 21.30, che si concluderanno in due dei giardini più belli della città: ai Giardini del Palazzo della Provincia e a Palazzo Rasponi dalle Teste, con un omaggio musicale a sorpresa il sabato e la domenica, mentre il lunedì è dedicato alla danza con Note di Tango per assaporare le calde serate tra dolci motivi.

Sabato 3 luglio la visita si conclude nel giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste, con Cantautori Sotto le Stelle, alla scoperta della grande musica d'autore che ha cambiato la storia dagli anni '60 ai giorni nostri: la musica come invenzione di nuovi linguaggi, innovazione ed evoluzione, una rivisitazione a 360°, con l'utilizzo di arrangiamenti musicali che lasciano spazio e fantasia a nuove sonorità e ad una vocalità ricercata, sempre attenta all'importanza del testo. Per l’occasione si esibirà, accompagnata da viola e pianoforte, la cantante Roberta Montanari e Matteo Del Soldà alla viola.

Domenica 4 luglio ai giardini del Palazzo della Provincia si esibiranno Duo Courante, Novecento, Barocco e Rinascimento. Un duo insolito e del tutto originale proporrà un repertorio che dal Rinascimento, attraverso il tardo Barocco, ci condurrà fino ai giorni nostri. Si tratta di artisti abituati ad esibirsi per i principali festival di musica antica in Italia e all’estero, che da diversi anni hanno costituito il Duo Courente: Lidia Giussani, flauto dolce, e Rephael Negri, violino, che cui daranno la propria rivisitazione di Mottetti, Madrigali e Fantasie fino a musiche di Bartók e Ligeti.

Infine, lunedì 5 luglio spazio alla danza con Note di Tango, nella cornice del giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste: si esibiranno nella Milonga Luciana Semprini e Oscar Gori, ballerini bolognesi dalla grande esperienza artistica, nei principali festival di Tango italiani ed esteri, con l’accompagnamento musicale del Trio De La Tarde. Il trio, nato nel 2007, è composto da Giampiero Medri al bandoneon, Carmen Falconi al pianoforte e Gianluca Ravaglia al contrabbasso.