Potere, bellezza ed esperimenti nella Rocca di Caterina Sforza

Tornano "Le rocche di Caterina" e le visite guidate ai castelli sforzeschi di Bagnara di Romagna, Dozza, Imola e Riolo Terme. Sabato 3 e domenica 4 ottobre cengono proposti in ciascuno dei quattro castelli appartenuti a Caterina Sforza percorsi a tema che portano in luce personalità e passioni della celebre nobildonna.

Per la Rocca di Bagnara il tema è "Gli Esperimenta: potere, bellezza e medicina". Caterina fu appassionata di erboristeria fin da giovanissima: coltivò questa passione per tutta la vita appuntando le ricette in una sorta di diario, arrivato ai giorni nostri in una copia stilata da un amico del di lei figlio Giovanni dalle Bande Nere. Un documento fondamentale per comprendere le conoscenze scientifiche di un periodo in cui alchimia e medicina, astrologia e astronomia non erano ancora separate, con particolare attenzione al concetto di bellezza, maschile e femminile, dell’epoca. Al termine della visita adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una delle ricette di Caterina.

Le visite sono programmate in modo da dare agli interessati la possibilità di completare il giro delle quattro rocche in un solo fine settimana: in ciascun castello le visite guidate iniziano sabato alle 15.30 e alle 18 e domenica alle 10.30 e alle 15.30. Lo spostamento tra le diverse località deve essere fatto con mezzi propri.

Ciascuna visita costa 8 euro (gratis per i bambini fino a 10 anni) e il biglietto dà il diritto di accedere a tariffa ridotta a una delle rocche di Caterina fino al 31 dicembre 2020.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro le 16 di venerdì 2 ottobre (posti limitati) a If Imola Faenza Tourism Company, telefonando allo 0542 25413 o inviando una mail all’indirizzo info@imolafaenza.it.