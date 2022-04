"Vivi nella parola": i poeti romagnoli e il tema della morte raccontati da Spadoni, Pagani e Mazzucca

Sabato 30 aprile, alle 18.00, la rassegna I Sabati da Scattisparsi, curata da Ivano Mazzani, propone un affascinante viaggio ideale sulle ali della poesia. Appuntamento come sempre sotto i portici della libreria Scattisparsi, nel cuore del quartiere Sant'Agata di Ravenna, con il volume “Vivi nella parola” (L'arcolaio) di Nevio Spadoni e Fabio Pagani che, accompagnati da Piero Mazzucca, ci condurranno alla scoperta dei sepolcri dei poeti romagnoli. I tre saranno così i portatori raffinati della lingua delle nostre origini, in un viaggio con i poeti in un luogo che si misura con il tempo. Ingresso libero.

Il tema della morte, molto spesso descritto nella vasta produzione italiana e straniera, rappresenta un topos letterario di sicuro impatto. Nell’antologia “Vivi nella parola”, lo si è voluto affrontare in maniera particolare, partendo da un ricco corredo fotografico inerente le tombe dei poeti romagnoli ed evidenziando come questi scrittori abbiano saputo trattare il tema del passaggio. La ratio dell’opera, quindi, segue una linea che prende in considerazione alcuni versi e frammenti, li analizza e contestualizza nella poetica di riferimento e li esamina con note critiche. Si è pensato di proporre non le poesie complete, in quanto già fruibili in altri testi, ma di offrire al lettore spunti e idee da cui partire per approfondire gli autori e per stimolarne la visita dei sepolcri. L’antologia affronta sia la produzione in vernacolo che quella in lingua e comprende quei poeti della nostra terra considerati più significativi tanto dalla critica quanto dai curatori stessi. Con questo lavoro, quindi, si è cercato di organizzare un viaggio ideale che, partendo dalla fotografia delle tombe, porti a conoscere il pensiero e le relative inquietudini di questi scrittori sulla morte, percorrendo, con delicatezza e rispetto, i sentieri metrici e semantici insiti nelle loro poesie.