Volontariato, iniziative e lo spettacolo “Volti di donne” in ricordo di Giorgia Maiardi

Domenica 24 settembre, nell’ambito della Festa del Volontariato dell’Unione della Romagna Faentina, l’Associazione SOS Donna ODV, centro antiviolenza, in collaborazione con il notaio Paolo Castellari, Fiori d’Acciaio e Istituto Oncologico Romagnolo presenteranno alcune iniziative in ricordo di Giorgia Maiardi, consigliera comunale, recentemente scomparsa.

Alle ore 17.00, in Piazza del Popolo a Faenza, si svolgerà la performance di danza “Volti di donne” a cura della compagnia Agorà Danza di Castel Bolognese. La performance sarà dedicata a Giorgia Maiardi e sarà preceduta da un intervento a cura del Notaio Paolo Castellari e delle Associazioni coinvolte, per presentare le iniziative che si svolgeranno sul territorio cittadino in suo ricordo.

Giorgia Maiardi aveva quarant’anni ed era stata eletta come Consigliera comunale nel 2020. Chi ha collaborato con lei la descrive come una donna forte e determinata, sempre disponibile al confronto e con un’attenzione particolare al tema delle pari opportunità e dei diritti delle donne. Le iniziative proposte hanno l’obiettivo di “proiettare il dolore verso l’esterno trasformandolo in iniziative di bene comune”, afferma il notaio Paolo Castellari, che con Giorgia Maiardi aveva un rapporto di amicizia profondo e dopo la sua morte ha preso contatto con il mondo dell’associazionismo faentino. Insieme a lui le associazioni SOS Donna, Fiori D’Acciaio e IOR proporranno nei mesi a venire iniziative volte alla prevenzione, cura e ricerca dei tumori, nonché alla sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità.

La Festa del Volontariato, ritorna in Piazza del Popolo a Faenza, domenica 24 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e rappresenta un’occasione per conoscere meglio le Associazioni attive sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina. Per maggiori informazioni sulle attività delle Associazioni coinvolte, potrete rivolgervi al banchetto informativo delle stesse, presente in Piazza del Popolo a partire dalle ore 10.00.