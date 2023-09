'Volta e Rivolta. Storie di donne e uomini tra acqua e terra' al Socjale di Piangipane

Dal 27 al 29 settembre il teatro Socjale di Piangipane torna ad ospitare Volta e Rivolta, rassegna curata da Ravenna Teatro, Legacoop Romagna, Circolo dei cooperatori, Fondazione Teatro Socjale di Piangipane, con il supporto del Comune di Ravenna, per riflettere sul senso di essere cooperatori e cooperatrici oggi. Dopo il successo dello scorso anno, quest’anno si torna a puntare l’attenzione sul mondo cooperativo, oggi protagonista più che mai alla luce dell’alluvione che ha sconvolto il territorio romagnolo. Il sottotitolo di quest'anno sarà "Storie di donne e uomini tra acqua e terra".

Come di consueto ad aprire le serate - da mercoledì 27 a venerdì 29, ore 20:00, in via Piangipane 153, a Piangipane - sarà l’evento speciale di Storie di Ravenna - ideazione Alessandro Argnani, Federica Ferruzzi e Laura Orlandini, con Alessandro Luparini, Tito Menzani, Laura Orlandini, Gianni Parmiani, regia Alessandro Argnani, musica e canto Gianluigi Tartaull - un racconto storico che quest’anno ripercorre le alluvioni che hanno sconvolto, nel corso dei secoli, il nostro territorio, intrecciando il lavoro delle donne in ambito cooperativo.

Ogni sera, a margine della lettura-spettacolo, sarà protagonista un esponente del mondo cooperativo in dialogo con la giornalista Federica Ferruzzi per ragionare su cosa significhi essere cooperatori e cooperatrici oggi. Ospite della prima serata, mercoledì 27 settembre, sarà Fabrizio Galavotti presidente Cab Terra; giovedì 28 settembre toccherà a Paolo Lucchi, presidente Legacoop Romagna, mentre venerdì 29 settembre salirà sul palco Antonella Conti, presidente Formula Servizi. L’anno scorso la prima edizione era nata per celebrare l’anniversario della fondazione del Teatro Socjale di Piangipane, sorto proprio per volontà della cooperativa agricola braccianti, la stessa che con il suo sacrificio ha fatto sì che Ravenna non venisse allagata.

"Siamo orgogliosi - sottolinea Alessandro Argnani, co-direttore di Ravenna Teatro - di proporre la seconda edizione di un progetto a cui abbiamo lavorato e creduto con grande impegno e trasporto: riteniamo fondamentale, oggi più che mai, ritornare al vero significato del fare cooperativo. Lo abbiamo visto durante l’alluvione: solo insieme, solo facendo appello ad una comunità, ci sono possibilità di salvezza".

"Riflettere sul significato di essere cooperatori e cooperatrici oggi è fondamentale - osserva il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi -. Un’iniziativa come 'Volta e Rivolta' ci dà modo di approfondire i valori che caratterizzano da sempre il nostro territorio, grazie al lavoro straordinario di una realtà come Ravenna Teatro che testimonia in prima persona la forza dell’esperienza cooperativa".

"Continua il forte connubio tra cultura e cooperazione - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia - che da sempre connota il fare del nostro territorio. Un rapporto ancora più prezioso alla luce dello sforzo a cui la cooperazione è stata chiamata quest’anno, che dimostra l’importanza di stare sui temi cooperativi e di ricordare e ricordarci quanto siano fondamentali le nostre radici e quanto siano forti ancora oggi".

L’iniziativa è organizzata da Ravenna Teatro, Legacoop Romagna, Circolo dei Cooperatori, Fondazione Teatro Socjale di Piangipane con il supporto del Comune di Ravenna. Il costo di ingresso alle serate è di 7 euro, degustazione cappelletti al termine dello spettacolo 8 euro. Biglietti acquistabili su ravennateatro.com e presso il Teatro Socjale da un’ora prima dello spettacolo. Informazioni e prenotazioni 333 7605760.