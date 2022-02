Una camminata fra natura e meditazione nella pineta San Vitale

Domenica 27 marzo, ritrovo alle 10 nel parcheggio di Capanno Quattrocchi a Ravenna per un'escursione in mezzo alla natura con rientro previsto alle 16 circa. Si osserva il bosco nelle sue mille sfumature di inizio primavera nella pineta di San Vitale. Ci si muove all'interno del Parco Regionale Emiliano del Delta del Po, entrando in contatto con alberi centenari e cercando il confine tra terra, aria, acqua e tra dentro e fuori di noi. L'escursione, tempo permettendo, porterà i partecipanti anche nella foresta allagata di Punta Alberete. Giocose pratiche di ecopsicologia e brevi assaggi di meditazione accompagneranno il cammino.

Un percorso tra i 8 e i 12 km in piano, in base alla composizione del gruppo. L'iniziativa si svolge nel rispetto delle normative Covid-19. Equipaggiamento: scarpe da trekking o da ginnastica adatte a camminare (potrebbe esserci fango e bagnato), abbigliamento comodo e caldo a strati, eventuale berretto/guanti/occhiali da sole in base al meteo, pranzo al sacco e snack energetici, 1l acqua/tisana, giacca impermeabile, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina: 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costi: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.