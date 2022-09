Tante idee per i futuri sposi: all'antico convento arriva il Wedding Day

Prossimi alle nozze e in cerca di nuove idee? Per tutti i futuri sposi che sono immersi nell'organizzazione del matrimonio domenica 9 ottobre torna all'Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo l'appuntamento con la sesta edizione del Wedding Day. Un'occasione per incontrare le aziende top del settore e farsi consigliare per le proprie nozze. Ingresso gratuito dalle ore 14 Registrazione obbligatoria al link: https://form.jotform.com/222302495805352