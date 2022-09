Si progetta il proprio matrimonio con il Wedding Day in riva al mare

Per organizzare un matrimonio da favola servono i consigli degli esperti del settore. Ecco quindi che giunge la 10^ edizione del Wedding Day al Fantini Club di Cervia. Domenica 25 settembre nello stabilimento balneare cervese le aziende top del settore saranno a disposizione dei futuri sposi per dare aiuti e consigli in vista delle prossime nozze. Ingresso dalle ore 10 e piccolo aperitivo offerto alle coppie nella SPA del FantiniClub. L'ingresso all'evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Registrazione obbligatoria al link: https://form.jotform.com/222302153767350