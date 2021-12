Weekend affettuoso: Christmas Run, polentata, presepe vivente e videomapping natalizi

Si sente sempre più aria di Natale a Ravenna e in provincia. Abbondano eventi a tema, mercatini, presepi e spettacoli emozionanti. Tornano i videomapping di Ravenna in Luce che si aggiungono alla Christmas Run, al presepe vivente, ai trekking e alle fiaccolate. Insomma c'è davvero un'atmosfera avvolgente in tutto il Ravennate e tante iniziative da scoprire.

Ravenna in Luce, Christmas Run, Petit Cabaret e altri spettacoli natalizi

Sale la voglia di Natale con tanti eventi festosi in programma nel weekend. A Ravenna sabato si canta sotto il grande abete in piazza del Popolo con il coro dei bambini e nella stessa giornata riparte "Ravenna in Luce", la rassegna che porta la magia dei videomapping sulle basiliche di San Vitale e San Francesco. Domenica nel quartiere Alberti c'è invece un nuovo appuntamento con le bancarelle, lo shopping e i balli country. E poi naturalmente si pattina sulla pista di ghiaccio in piazza Kennedy e ci sono tanti presepi da ammirare in città e nel forese. Grandi eventi anche a Cervia: maghi, acrobati e giocolieri vi stupiscono in piazza Garibaldi con gli spettacoli del Petit Cabaret. Sabato si balla in piazza con Country Christmas, mentre domenica ci sono la merenda con Babbo Natale, i Pasquaroli e la Christmas Run a Pinarella. Sabato tra Polentata di Natale, mostre e mercatini c'è tanto da divertirsi a Massa Lombarda. Da venerdì a domenica ci sono concerti, visite guidate e altri appuntamenti natalizi a Bagnacavallo e dintorni, per non dimenticate poi i presepi creativi dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo. Domenica a Russi ci sono il presepe vivente e i concerti in centro. Sabato e domenica ci sono concerti, mercatino di beneficenza e trekking a Casola Valsenio, mentre domenica nel borgo di Brisighella sono in programma mercatini, musica e fiaccolata dei Babbi Natale.

In concerto: Daniela Pini, Quartetto Werther e Cappella Musicale

Non manca la musica nel fine settimana ravennate. Sabato la chiesa di San Francesco a Faenza ospita il concerto di Natale con l'ensemble Sarti e Daniela Pini, al Mama's club di Ravenna si fa spazio alla cultura brasiliana con i Lua Nova Trio. Domenica il Quartetto Werther chiude i "Concerti della Domenica" al ridotto dell'Alighieri, alla Chiesa di Santa Maria Maggiore c'è il concerto "Gloria in excelsis deo" del coro Ecce Novum e la Cappella Musicale intona i canti di Natale da Bach a Vivaldi alla Basilica di San Francesco.

A teatro: Paolini, gli Ignavi e Riondino

Tanti spettacoli a teatro. Venerdì Marco Paolini porta in scena il nuovo spettacolo "Sani" al Chiari di Cervia, mentre a partire da venerdì la compagnia Fanny & Alexander presenta la magica avventura di "Sylvie e Bruno" all'Almagià di Ravenna. Sabato al Teatro Alighieri di Ravenna vanno in scena gli "Ignavi" di Nevio Spadoni, invece David Riondino porta il suo "Fermata provvisoria" al comunale di Conselice.

Mercanti di Natale

Largo alle bancarelle con gli speciali appuntamenti natalizi. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono i Capanni di Natale e altre bancarelle. Invece a Faenza c'è il mercatino di Natale di Enpa.

Altri incontri: il set fotografico e la Liberazione di Faenza

Non solo Natale. A Faenza venerdì e sabato si celebra l'anniversario della Liberazione con tanti eventi: dalle cerimonie solenni alla ricostruzione dei bombardamenti subiti. Domenica al Mar di Ravenna c'è invece l'occasione di un set fotografico fra le stelle di Dante. Sabato alla Biblioteca Classense c'è "Verba volant, scripta manent", un incontro sul futuro delle collezioni librarie, mentre al Circolo22 di Bagnacavallo si presenta il libro "Che pacchia, ragazzi" di Carmelo Pecora.

Visite ed escursioni

Spazio anche a tour guidati ed escursioni. Le visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante tra sabato e domenica. Sabato la rassegna Di Porta in Porta continua con la visita guidata alla “Ravenna romana”. Sempre sabato parte da piazza San Francesco anche l'ultima uscita del 2021 della Fiab: in programma una pedalata verso il mare con panettone e brindisi di Natale.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, guardate quanti appuntamenti ci sono per voi. A Ravenna ci sono: Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante, Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna, nella biblioteca Classense di Ravenna "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri viaggiatori e la mostra Dante e Faruffini, il fascino del Poeta su un pittore dell’Ottocento, al Pr2 "L’umano fervore" di Tina Modotti e Il libro ha radici e semi all'Accademia di Belle Arti.

A Cervia: la mostra Inedito Novecento ai Magazzini del Sale Ti racconto Arca Adriatica alla Sala Rubicone del Magazzino del Sale. A Faenza: al Mic e all'Isia le opere di "Summer School", sempre al Mic c'è anche Gioia di ber. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu e alla Bottega Matteotti c'è la personale "Pelle" di Matteo Moni. A Castel Bolognese la collettiva d'arte "Rosso" nella Sala espositiva della Chiesa di Santa Maria della Misericordia. Al Palazzo Sforza di Cotignola la mostra Novena, la collettiva "Riflessioni riflesse" al museo San Rocco di Fusignano.

E allora cinema!

Se siete troppo confusi dalla moltitudine di eventi, potete sempre buttarvi al cinema. Tra le varie proposte c'è anche l'ultimo film di Gigi Proietti, “Io sono Babbo Natale”, in programma da venerdì al cinema Gulliver di Alfonsine.