Weekend della Notte d'Oro: Giovanni Vernia, Giornate Fai, sagre e Vintage festival

Il weekend è ricco di sorprese ed emozioni a Ravenna e provincia. Arriva la Notte d'Oro e porta con sé una serata densa di spettacoli e appuntamenti, accompagnati dalle mostre della Biennale dei Mosaici Contemporanei. Il programma però si completa con tante sagre sparse sul territorio, concerti, incontri con influencer, raduni di metal detector e tanto altro.

Notte d'oro, Biennale e Giornate Fai d'Autunno

Gran festa nella città di Ravenna: è giunta l'ora della Notte d'Oro 2023. Una serata di festa che sabato fa accendere il centro di luci, spettacoli ed emozioni: c'è lo spettacolo in piazza di Giovanni Vernia, accompagnato da tanti altri appuntamenti. Per l'occasione al Mar si accende un weekend dedicato alle sonorità sperimentali. Brilla anche l'arte con le tante mostre della Biennale del Mosaico, fra cui l'attesa Burri, Ravenna Oro, ospitata proprio al Mar. E per non farci mancare nulla tornano sabato e domenica anche le Giornate Fai d'Autunno, con tanti tesori da scoprire in tutta la provincia.

Sagre, feste e golosità

Tanti i momenti golosi del fine settimana. Tutto il buono della biodiversità, le tradizioni e i colori dell'autunno si trovano alla Festa dei Frutti dimenticati sabato e domenica a Casola Valsenio. Negli stessi giorni si va tra storia, ambiente e futuro alla Rocca di Bagnara con la Festa del Castello. Sabato e domenica torna poi il Lugo Vintage Festival, il paradiso degli amanti del retrò nella zona del Pavaglione. Da venerdì c'è la "Tartufesta" tra mercatini e stand gastronomici all'ex circolo Frassati di Bagnacavallo. Continuano fino a domenica giochi, animazione e gastronomia alla Sagra del Passatello di Savio di Cervia, mentre da venerdì a domenica ci sono degustazioni e intrattenimento alla Festa della Madonna a Chiesuola.

Spettacoli, influencer e concerti

Oltre alla Notte d'Oro ci sono tanti alti concerti, spettacoli e show nel fine settimana ravennate. Venerdì al Bronson di Madonna dell'albero arriva la band cult del country The Long Ryders, mentre il trio della Young Musicians European Orchestra si esibisce al Ridotto dell'Alighieri di Ravenna. Sabato ci sono vinili in regalo e concerto al negozio Jean Music di Ravenna, largo all'improvvisazione teatrale alla libreria "Libridine", l'influencer Charlotte M porta all'Esp di Ravenna il suo "Crush" e si trascorre una serata di musica al circolo Endas di Savarna con i Samantha Rocks. Domenica c'è il pianista Andrea Bacchetti al Ridotto del Teatro Alighieri. Inoltre sabato e domenica Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono protagoniste della prima della commedia "Il marito invisibile" al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e scampagnate. Venerdì tra narrativa e autobiografie prendono il via le "Serate con l'autore" al centro sociale di Pisignano-Cannuzzo, si parla di cambiamento climatico con l'iniziativa di Unione Polare a Bagnacavallo. Sabato nelle vie di Casola Valsenio arriva la camminata storica, c'è un incontro dedicato al generale Li Gobbi a Palazzo Vecchio di Bagnacavallo e parte la Camminata della Resistenza lungo l’argine del fiume Lamone da Villanova di Bagnacavallo. Domenica un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, da Casola parte invece la biciclettata in ricordo di Alfredo Oriani, tornano le Domeniche in Famiglia del Mic di Faenza, si pianta un nuovo albero per ogni bambino nato nel 2022 al Podere Pantaleone di Bagnacavallo, continuano fino a domenica le proposte del Festival del turismo responsabile e sulla spiaggia di Tagliata c'è il raduno ecologico dei metal detector. E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.