Weekend genuino: Transmissions, Sagra dell'olio, festa dell'albero, spettacoli e pista di ghiaccio

L'ultimo weekend di novembre a Ravenna e provincia è caratterizzato da un profondo amore per il nostro territorio. Si celebra l'olio romagnolo e si accendono le luci di Natale, si scivola sulla pista di pattinaggio, si piantano nuovi alberi e si pulisce la pineta. Non manca la musica con il festival Transmissions e la disco music dei JBees, ma ci sono anche gli spettacoli a teatro con Madre e Viva la Vida. Andiamo a vedere tutto quel che succede nel weekend.

In concerto: Transmissions e altri live

Tanta musica live ci attende nel fine settimana. Venerdì si parte facendo un tuffo negli anni della disco music con i JBees al Teatro Socjale di Piangipane. Fino a sabato la musica internazionale è grande protagonista con il festival Transmissions all'Almagià di Ravenna: sul palco Dustin O’Halloran, Lucinda Chua, Echo Collective e tanti altri. Sabato inoltre si fa un viaggio tra la musica popolare italiana e internazionale con il Trio Insolito al Mama's Club di Ravenna, invece al Palazzo Ferruzzi di Ravenna La Corelli riporta in scena "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi. Domenica torna il Rap Sofà al Cisim di Lido Adriano con Lanz Khan, Nox, Cavallero e Dj Nersone.

Tutto il gusto dell'olio romagnolo

Buongustai, ecco un nuovo appuntamento per voi: domenica si celebra il sapore genuino del nostro territorio con la Sagra dell’ulivo e dell’olio nel borgo di Brisighella. In programma mercatini, degustazioni e altre sorprese. Sabato invece al Mercato coperto contadino di Campagna Amica a Ravenna l'olio romagnolo si celebra con laboratori e degustazioni.

Una festa per l'ambiente

Il weekend pensa anche al verde che ci circonda. Sabato continua la Festa dell’Albero a Ravenna: nell'area verde che costeggia la pista ciclabile di via Canale Molinetto si piantano 100 nuovi arbusti. Sempre sabato c'è anche un appuntamento per pulire la pineta di Milano Marittima dai rifiuti.

Mercanti in fiera

Largo alle bancarelle. Doppio appuntamento a Massa Lombarda dove sabato tornano il mercatino degli hobbisti e "Mani di donna".

A teatro: Viva la Vida, Madre e Nemmeno un fiore

Appuntamento anche al teatro nel weekend. Venerdì al teatro San Giuseppe di Faenza uno spettacolo per dire no alla violenza sulle donne: “Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore”. Da venerdì a domenica Pamela Villoresi celebra il genio di Frida Kahlo con "Viva la vida" al Teatro Masini di Faenza. Fino a domenica si viaggia tra sogno e realtà con lo spettacolo "Madre" del Teatro delle Albe in programma all'Alighieri di Ravenna. Un appuntamento anche per i giovani spettatori: domenica all'Almagià c'è lo spettacolo di Tina e Gigi.

Si pattina sul ghiaccio

E' aperta tutti i giorni fino alla fine delle feste di Natale la pista di ghiaccio JFK on Ice in piazza Kennedy a Ravenna. Un ottima occasione per chi ama pattinare.

Libri e incontri

Tanti altri incontri vi attendono. Venerdì alla Biblioteca Classense di Ravenna Nicolò Maldina presenta “Le donne di Dante”, uno degli ultimi scritti di Marco Santagata. Sabato spazio al convegno "Educare alla legalità" al Teatro di Cervia, mentre le memorie dell’antifascismo ravennate rivivono nel libro "K1-Vertigine di ideali" di Luigi Martini alla Biblioteca Oriani di Ravenna. Domenica si presenta il libro "Faenza in un minuto" al complesso ex Salesiani di Faenza.

Visite ed escursioni

Spazio anche a tour guidati ed escursioni. Le visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante tra sabato e domenica, mentre sabato e domenica c'è anche un tour guidato per farsi raccontare tutte le curiosità della mostra Un'epopea Pop al Mar di Ravenna. Sabato un nuovo appuntamento con Le chiese inosservate, un programma di itinerari dedicati alle chiese di Ravenna meno frequentate da un punto di vista turistico.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. Stanno per concludersi: la collettiva Never more al centro culturale Carlo Venturini di Massa Lombarda e Fragmenta picta, la personale del ravennate Paolo Racagni alla galleria Pallavicini22. In compenso sono appena arrivati gli scatti di Maurizio Gabbana in mostra nel progetto "Assenza" al Salotto di Teresa a Cervia, Il libro ha radici e semi all'Accademia di Belle Arti di Ravenna, i Racconti ravennati nelle vetrine dell'ex negozio Bubani e venerdì al Mic di Faenza si inaugura "Gioia di ber", 200 opere ceramiche che raccontano la storia del bere.

Inoltre a Ravenna ci sono: Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante, Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna, nella Manica Lunga della biblioteca Classense di Ravenna la mostra Giulio Ruffini - Libertà del segno. A Faenza: al Mic e all'Isia le opere di "Summer School". Al Museo Baracca di Lugo Il Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente.