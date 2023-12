L'ultimo weekend dell'anno: Capodanno gospel, show acrobatici, brindisi ed Extraliscio

E arriva l'ultimo atto del 2023: un ultimo weekend per traghettarci dal 2023 al 2024 a suon di musica e feste in tutta la provincia di Ravenna. Da venerdì a lunedì primo gennaio sono tanti gli appuntamenti in programma, con tante speciali iniziative per la notte di San Silvestro. Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutti gli eventi che ci attendono.

Un Capodanno di musica e spettacolo: dal coro gospel a Happy New Moon

Concerti e spettacoli riempiono di emozione la sera del 31 dicembre. In piazza del Popolo a Ravenna si balla con il Capodanno 'soul' firmato dall'Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan. A Cervia la notte di San Silvestro si illumina con lo spettacolo acrobatico "Happy New Moon" e tanta musica, mentre il primo dell'anno ci sarà una grande festa circense a Milano Marittima. Si svolge una serata di Capodanno in musica anche a Lugo, dove si balla con gli Extraliscio. A Faenza la festa inizia sabato e continua domenica con la Maratona letteraria, gli Alluvionati del liscio e il brindisi sotto la torre.

Concerti, visite e altri appuntamenti aspettando Capodanno

Altre sorprese vi aspettano per il resto del weekend. Venerdì in piazza del Popolo Ravenna si ascolta la musica di Earl Bynum & The Mount Unity Choir, mentre ci sono danza, il dj set di Nearco e vin brulè in piazza a Massa Lombarda. Sabato porte aperte alla sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna, invece al Teatro comunale di Russi c'è una serata di musica con Ariane Daikite e la Soulful Band. Domenica ecco un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, ma ci sono anche altre visite guidate di fine anno nella Zona Dantesca.

Tutte le attrazioni natalizie nel Ravennate

E non è finita qui. Sono davvero tante le attrazioni che accompagnano il periodo natalizio a Ravenna e nelle altre città della provincia. Ci sono Jfk on Ice e le altre piste di ghiaccio, i mercatini, i villaggi natalizi e altre sorprese: qui trovate un elenco dettagliato delle iniziative.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.