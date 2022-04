Weekend di Libertà: Ravenna in Fiore, Vintage festival, Pupi Avati, aquiloni e 25 aprile

C'è tantissimo da fare in questo weekend a Ravenna e provincia: ci sono sagre, spettacoli, mercatini e festival. Si celebra dappertutto la Festa della Liberazione con una moltitudune di iniziative, ma ci sono anche visite, escursioni e mostre. Fino a lunedì spazio poi ai concerti, agli incontri letterari, alla moda, ai fiori e agli aquiloni. Insomma, avete la piena libertà di divertirvi.

La Festa della Liberazione

Si fa festa da venerdì a lunedì, fino al gran finale del 25 aprile, Festa della Liberazione. Ravenna e tutto il suo territorio celebrano questa importante festa con un gran numero di appuntamenti che vanno da cortei e commemorazioni, fino a concerti, mostre ed escursioni. Tantissimi e variegati sono gli appuntamenti in programma a Ravenna e in varie località del forese, poi ci sono vari incontri anche a Cervia, a Russi, a Castel Bolognese, a Conselice, a Bagnacavallo e nel territorio faentino. Da venerdì a domenica si aggiunge anche Anpi in Festa, con musica e stand gastronomici nel Parco del Senio di Masiera. Domenica invece torna "Nel Senio della memoria", la camminata della Liberazione lungo gli argini del fiume simbolo della Resistenza ravennate e da San Pancrazio parte un'escursione sul “Sentiero dei partigiani” fino a Ca’ di Malanca.

Sagre e festival: Ravenna in Fiore, Lugo Vintage e aquiloni

Nel weekend ravennate c'è tanto da fare tra festival e sagre che ci propongono divertimento e appuntamenti golosi. Fino a lunedì ci sono concerti, giochi e bontà romagnole alla Sagra di Primavera di Pieve Corleto. Venerdì parte (e ci accompagnerà per una decina di giorni) il Festival dell'Aquilone - Artevento con tante esibizioni, mostre ed eventi fra la spiaggia di Pinarella e Cervia. E poi ci sono cozze e altre bontà di mare da gustare alla sagra "Incozzati" nel parco dei Gemelli di Tagliata da venerdì a lunedì. Moda, cinema, motori e 300 espositori vi aspettano sabato e domenica a Lugo Vintage Festival, e nelle stesse giornate in piazza Kennedy a Ravenna sboccia la nuova edizione di "Ravenna in fiore" con una moltitudine di piante e fiori da ammirare. Da sabato a lunedì Cervia si dedica al country con concerti, food truck e balli country di "Primavera Marittima".

In concerto: Around the rock e gli artisti di Kiev

Grandi appuntamenti live e graditi ritorni. Venerdì torna la sfida musicale per beneficenza al Teatro Socjale di Piangipane, con tanti ospiti e personalità note che si esibiranno sul palco per una raccolta fondi benefica: tra gli ospiti Vittorio Bonetti e Giacomo Sebastiani di The Voice Senior. Dopo una lunga assenza torna venerdì e sabato con due serate di concerti il festival "Around the Rock" all'Almagià di Ravenna. Sabato anche una nuova tappa del festival Crossroads che propone al Teatro comunale di Russi la "connessione" fra Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani. Due serate di musica live anche alla Sala Fellini di Faenza: sabato c'è il tributo a George Michael con Danilo Pavarelli and The Soul Three, domenica l'omaggio alla musica italiana del Pineda Trio con "Torpedo Blu". Ci sono poi concerti e spettacoli degli artisti del Teatro dell'opera di Kiev che saranno sabato alla sala Corelli, domenica al Duomo e lunedì al Teatro Alighieri.

Mercanti in fiera

Non mancano poi bancarelle e mercatini. Domenica nella Darsena di Ravenna si fa un tuffo nella moda con il Mercatino da Forte dei Marmi. Da sabato a lunedì sono attesi in piazza circa 50 espositori per "Ravenna Crea", l'appuntamento dedicato alle opere di ingegno e creatività.

Pupi Avati e altri incontri

Spazio agli appuntamenti letterari. Sabato Pupi Avati presenta al Palazzo dei Congressi di Ravenna "L'alta fantasia", il libro (e il film) che racconta la Ravenna di Dante. Venerdì e sabato doppio incontro alla Libreria Scattisparsi di Ravenna in compagnia degli scrittori Linda Traversi e Antonio Pilato. Sabato poi Giovanni Rinaldi racconta le storie della seconda guerra mondiale in “C’ero anche io su quel treno” alla Biblioteca Trisi di Lugo.

Visite ed escursioni

Si va poi alla scoperta del territorio con visite ed escursioni. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna, mentre sabato si ammira la cripta sommersa di San Francesco e per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. Domenica parte da Ragone una biciclettata antifascista fra luoghi della memoria e ambienti da valorizzare. Lunedì infine si svolge a Lugo la 40esima edizione della Pedalata di Primavera.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna l'opera Siderale di Massimo Pulini e "Benvenuti all’Anic" di Raniero Bittante, le opere di Giampaolo Masotti e la mostra "Sguardi dal passato" a Palazzo Rasponi, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte e l'esposizione “Risveglio primaverile” nella sala espositiva di vicolo degli Ariani. Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani. Al Mic di Faenza le opere di "Gioia di ber", mentre alla Galleria della Molinella il paesaggio rurale romagnolo prende vita con le foto di Guerra, Nonni e Visani. Le opere di Luca Rotondi sono in mostra al Museo Ugonia di Brisighella. Al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo i “Frammenti” di Fernando Orrico.

E allora cinema!

Come sempre, ricordatevi di controllare le proposte dei cinema.