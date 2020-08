Weekend esagerato: yoga, Urban Trail, street food, tortelloni, Spitfire e star dei social

Questa volta il weekend ravennate esagera davvero mettendo a nostra disposizione una miriade di eventi fra i quali scegliere. Ci sono le sagre, le escursioni, la corsa, lo yoga, il contest, i concerti, i tornei e gli spettacoli. Dalla cultura allo sport, passando per il benessere e le star dei social network. Allora, siete pronti a partire?

Sport e benessere

Il fine settimana si accende pensando a benessere e forma fisica. Infatti venerdì si tiene il secondo appuntamento di Run in the Sea, la corsa a cronometro che stavolta si svolge sulla diga foranea di Porto Corsini. Sabato e domenica Cervia si trasforma nella capitale dello yoga e dello star bene con Yamm Festival che offre vari appuntamenti pensati per il nostro benessere fisico e mentale al Parco Naturale e ai Magazzini del Sale. Si pensa anche ai bambini con un saluto al sole dedicato ai più piccoli che si tiene domenica all'alba sulla spiaggia del Bagno Kiribati a Punta Marina. Domenica poi spazio a esplorazioni e curiosità con l'Urban Trail "Ravenna città d'acque" che parte con tante visite e percorsi dallo Chalet dei Giardini Pubblici.

Sagre e buon gusto: Smielatura, Mercato Europeo, tortelloni e "Buco incavato"

E dopo aver fatto sport è giusto pensare allo stomaco con qualche appuntamento goloso. Venerdì trovate prodotti del territorio, degustazioni di sangria e naturalmente tante pesche alla Festa del Buco Incavato di Massa Lombarda. Da venerdì a domenica torna anche la Sagra del Tortellone a San Patrizio con una speciale edizione da asporto per non rinunciare a far beneficenza attraverso le armi della gastronomia romagnola. Fino a domenica viale Virgilio a Lido Adriano diventa la casa dello street food, delle birre e dei prodotti tipici grazie alle golosità del Mercato Europeo che offre specialità da tutta Italia e dal continente. Venerdì e sabato invece si chiude l'appuntamento con la Smielatura a Cervia per scoprire e degustare il dolce frutto delle api.

La casa degli influencer

Per tre giorni Pinarella si trasforma nella casa degli influencer: le star dei social sbarcano in piazzale dei Premi Nobel da venerdì a domenica per incontrare i loro fan. Ci sono il duo Dinsieme, Random, Alice De Bortoli, Margherita Principi e tante altre star del mondo social.

Spitfire Contest e Festival delle Arti

Arte, danza e musica danno spettacolo nel weekend. Da venerdì a domenica sul porto canale di Cervia l'appuntamento è con l'arte e la fantasia grazie alla nuova edizione del Festival delle Arti. Sabato invece ci si fa conquistare da ritmo ed evoluzioni con le gare e gli show dello Spitfire Contest che trova casa al Marina Bay di Marina di Ravenna.

In concerto: Eleonora Mazzotti, Blasconvolti, Est e Canto dei Segni

Non possono mancare gli appuntamenti musicali. Venerdì Eleonora Mazzotti canta i pezzi del suo nuovo album ai Giardini Pensili del Palazzo della Provincia a Ravenna, invece a Villa Caccaguerra Ortolani di Voltana gli Est offrono un excursus tra Mozart e Rossini. Sabato sono sul palco dell'Arena Classis i Blasconvolti con Mimmo Camporeale per un emozionante tributo a Vasco Rossi, mentre all'arena dei Pini a Milano Marittima la musica abbatte le barriere della disabilità con Il Canto dei Segni.

Davide Cassani, Marilù Oliva e altri incontri

Tra sport e cultura ci sono anche tanti incontri da non lasciarsi sfuggire. Venerdì appuntamento in piazza Garibaldi a Cervia con gli scontri all'ultimo verso del Poetry Slam, mentre al Museo Classis di Classe c'è Marilù Oliva che ci offre un racconto dell'Odissea dal punto di vista femminile. Sabato in piazza Garibaldi a Cervia un grande appuntamento per gli appassionati dello sport: si parla infatti di ciclismo con Davide Cassani e Marino Bartoletti.

Calcio d'inizio sul campo di Subbuteo

Scendono in campo i giocatori per il torneo di Subbuteo: domenica al Circolo Quintet di Ravenna si disputa un torneo aperto a tutti gli appassionati del mitico gioco di calcio da tavolo.

Musei, monumenti e itinerari

Nel weekend sono sempre tante le occasioni per esplorare monumenti musei e bellezze del territorio ravennate. Sabato e domenica ci sono le ultime visite guidate in musica per scoprire il centro di Ravenna fra storie, note e personaggi. Per chi ha voglia di rilassarsi in un ambiente magico ci sono fino a domenica visite, spettacoli e pic nic alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima.

Esplorando in libertà

Il fine settimana offre anche tante escursioni per esplorare in lungo e in largo il territorio ravennate (e non solo). Domenica si percorre il cammino dei santi partendo dalla "città dei cardinali": Brisighella. Sabato si parte per una bella pedalata che parte da Ravenna per scoprire le meraviglie di Palazzo Tozzoni a Imola. Sempre sabato si parte dal parco del Gazebo di Russi per un Ciclogioco Ecologico, mentre sabato di nuovo appuntamento a Brisighella con un itinerario per scoprire gli scorci segreti del borgo.

Avventure da ridere con i burattini

Spazio anche agli spettacoli per i più piccoli con gli show dei burattini. Venerdì al bagno Coya Beach di Casalborsetti c'è da divertirsi con Meneghino nel regno dei Sempreallegri.

Mercanti in Darsena

Tornano anche questo weekend le bancarelle sulla Darsena di Ravenna. Stavolta l'appuntamento è domenica con i mercatini della Pulce d'Acqua.

Vi mostro le mostre

Amici mostri, scopriamo quali mostruosità vi riserva il weekend. Iniziamo con uno speciale appuntamento: venerdì Anime senza Voce proietta le opere dei suoi artisti in Piazza Unità d'Italia a Ravenna. Inoltre sono arrivate le opere della collettiva Racconti di fine estate al Terme Beach Resort di Punta Marina.

Attenzione però perché giungono al termine alcune esposizioni: al Museo del Sale di Cervia la Cervia improvvisata di Luca Mandorlini, la collezione dedicata ai classici Disney nelle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna, Di tutto un po', la personale di Angela Zini alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo ed Estate Diabolika ai Magazzini del Sale di Cervia.

Si possono continuare ad ammirare: a Milano Marittima le esposizioni del Vialetto degli Artisti, All'ombra dei sogni, una personale di Mauro Mazzali alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna e la mostra Tessere musive al Sisam di Marina Romea.

E allora cinema!

Per chi mette il cinema al primo posto, ecco la programmazione del Rocca Cinema alla Rocca Brancaleone di Ravenna, le proiezioni dell'arena del Carmine di Lugo e le proposte del Cineparco di Bagnacavallo. Arriva poi in anteprima questo weekend il film Crescendo #makemusicnotwar al CinemaCity di Ravenna.