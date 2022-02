Weekend con brio: Michele Placido, Se questo è un uomo, i concerti e i cappelletti di Sant'Agata

Musica, spettacoli, feste e grandi ospiti: c'è tutto questo nel weekend di Ravenna e provincia. Fra tributi live, incontri letterari, celebrazioni e grandi interpreti a teatro, non mancano le attrazioni sul nostro territorio.

In concerto: The Faber’s Social Club, Moreno Ciandri e altri live

Spazio alla musica live. Venerdì tutta la musica di De Andrè vi aspetta sul palco del Teatro Socjale di Piangipane con The Faber’s Social Club, la rassegna "Libera La Musica" riparte al Teatro Goldoni di Bagnacavallo con l'omaggio a Mozart del Tetraone. Sabato al Mama's club di Ravenna si ascoltano le "Storie Partigiane" di Moreno Ciandri e del Brigand Trio e domenica la rassegna "Mikrokosmi" riparte con la pianista Ying Li alla Sala Corelli del Teatro Alighieri.

A teatro con Michele Placido e Valter Malosti

Il weekend ci riserva spettacoli teatrali di gran livello. Da venerdì a domenica Michele Placido va in scena al Teatro Masini di Faenza con "La bottega del caffè", mentre fino a domenica, con "Se questo è un uomo", Valter Malosti porta sul palco dell'Alighieri di Ravenna la voce di Primo Levi. Infine domenica la Stagione dei Piccoli prosegue al Teatro Socjale di Piangipane con lo spettacolo "I colori dell’acqua".

Sant'Agata in festa fra musica cappelletti e sabadoni

Tempo di festa patronale a Sant'Agata sul Santerno. Concerti, cappelletti, sabadoni e altre sorprese sono in programma da venerdì a domenica per celebrare la festa di Sant'Agata.

Visite, autori e libri

Ci sono ancora altri appuntamenti in programma fra visite e cultura. Venerdì gli incontri alla sala D’Attorre di Ravenna ripartono con il nuovo libro di Claudio Spadoni, invece al Mama's Club Paolo Casadio racconta l'Olocausto e l'Italia devastata dalla guerra con "Fiordicotone" e si parla di emergenza educativa al tempo del coronavirus con il prof Enrico Galiano alla Pista di Pattinaggio di Lugo. Sabato si riunisce al Goldoni di Bagnacavallo l’Accademia degli Incamminati che premia il cardinal Zuppi con il 'Vincastro d’argento'. C'è tempo anche per una visita: domenica con "Emozioni al sale", si parte dal Musa di Cervia per un viaggio esperienziale nel mondo della salina cervese.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, guardate quanti appuntamenti ci sono per voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri viaggiatori, la mostra Dante e Faruffini e l'opera "Me and Him" di Alessandro Pessoli, al Pr2 "L’umano fervore" di Tina Modotti e la personale "Entrate" di Maurizio Pilò alla Galleria Pallavicini 22. Al Museo del Sale di Cervia la mostra Cervia Ritrovata, mentre alla Sala Artemedia c'è La storia di Cervia nelle opere di Goffredo Giannini. Al Mic di Faenza le opere di "Gioia di ber". Alle Pescherie della Rocca di Lugo la mostra Auschwitz-Birkenau racconta gli orrori della Shoah. Alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo c'è la Sublimazione del tempo di Simone Zaccarini. Al Palazzo Sforza di Cotignola la mostra Novena, a Casola Valsenio la mostra "Per puro splendore", alla Sala del Carmine di Massa Lombarda Natura-Dissesti di Mirna Montanari e al centro culturale Venturini la mostra "Un piccolo mondo... ad acquerello".

E allora cinema!

Per chi non è sazio di proposte, c'è anche la programmazione dei cinema con la proposta di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, dove da venerdì a domenica viene proiettato il film "Un eroe".