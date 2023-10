Weekend armonioso con Garage Sale, Mei, Festival degli aquiloni, vino romagnolo e mercatini

A Ravenna e provincia arriva un weekend armonioso che alterna momenti golosi a sorprese e divertimenti. C'è la musica del Mei, ma ci sono anche i mercatini del Garage Sale e di Regioni d'Europa. Si mangia alle sagre di provincia e al Festival vegan. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti.

Sagre e golosità

Fate largo ai buongustai. Da venerdì a domenica cucina, artigianato e cultura sono protagoniste con la fiera delle "Regioni d'Europa" a Faenza. Sapori, incontri, show cooking e tanto altro vi attendono alla quarta edizione del "Festival Vegan" sabato e domenica a Marina di Ravenna. Da venerdì arrivano tre giorni di degustazioni e spettacoli al Pavaglione di Lugo con "Vén, Vignaioli e Terroir", mentre negli stessi giorni Borgo divino fa tappa a Brisighella. Gusto e divertimento vi aspettano a Sa'Pangrezi l'è in fësta, intanto la Sagra del vino romagnolo torna in centro a Cotignola fino a domenica.

Aquiloni, giochi, sport e mercatini

Il weekend ci regala tante emozioni. Vintage e produzioni indipendenti sono protagonisti del ritorno a Ravenna di Garage Sale, che vi aspetta sabato e domenica all'Almagià. Da venerdì a domenica il Festival degli Aquiloni torna a Cervia con One Sky One World. Sabato a Cotignola c'è la "Festa dello Sport". Ad Alfonsine "A braz avérti" raccoglie fondi per le famiglie colpite dal tornado da venerdì a domenica. Giochi da tavolo vi aspettano sabato e domenica con Pazug nel chiostro comunale di Castel Bolognese.

Spettacoli e concerti: il Mei e altre occasioni

Spazio a musica, spettacoli e cultura nel fine settimana. Da venerdì a domenica torna il grande appuntamento del Mei a Faenza con ospiti come Elisa, Manuel Agnelli e Dolcenera. Nella cornice del Meeting sabato e domenica si aggiunge anche l'ottavo Forum del giornalismo musicale. Sabato musica per tutti e letture per bambini al Teatro di Brisighella con l'Orchestra la Corelli. Spazio anche ai piccoli spettatori: sabato e domenica ultimi spettacoli per i "Burattini alla Riscossa" di Massimiliano Venturi a San Pietro in Trento e Savarna.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e gite. Da venerdì a domenica c'è il Convegno di Studi Romagnoli al teatro di Cervia, mentre venerdì alla biblioteca Classense di Ravenna si parla di legalità con “Le nuove frontiere della lotta alle mafie”. Sabato si presenta il libro dedicato a Giovanna Bosi Maramotti al Museo Olindo Guerrini di Sant'Alberto, a Faenza si presenta il libro "Faenza, tieni botta!", poi parte il Wine Trekking d’autunno a Oriolo dei Fichi, c'è un “Delitto al Castello” alla Rocca di Riolo e a San Pancrazio va in scena la fiaba "Il fiore turchino". Domenica un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, mentre per il compleanno di Muky il Mic di Faenza apre in via straordinaria la sua casa museo e All'Archivio di Stato di Ravenna torna la "Domenica di carta" con uno studio sulla storia degli ebrei a Ravenna nel cinquecento, parte da Brisighella un Trekking nella Vena del Gesso e visita al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Sabato e domenica fa tappa alla rocca di Bagnara il tour che racconta la moda ai tempi di Caterina Sforza e intanto c'è un weekend dedicato alle famiglie alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima, spazio a laboratori e ingressi gratuiti per il Famu al Mic di Faenza, Lugo apre le porte dei suoi ospedali storici. E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana. E sabato c'è uno speciale appuntamento: L'Esorcista torna al CinemaCity e in sala make-up artist professionisti ci aspettano per un trucco a tema.