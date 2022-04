Weekend vivace: Giardini segreti, Alice in Wonderland, Maratona del Lamone e uova di cioccolato

Il weekend di Ravenna e provincia si mostra in tutta la sua vivacità, con tutto un insieme di appuntamenti per distrarci dallo stress e dalle fatiche quotidiane. Tornano i Giardini segreti, la mostra-mercato di primavera e la Maratona del Lamone, poi riapre la Casa delle Farfalle insieme alle dimore degli illustri. Non ci facciamo mancare nemmeno concerti e spettacoli. Andiamo allora a vedere tutto quello che c'è da fare.

Natura e tradizione: Giardini Segreti, Raboj e farfalle

Il fine settimana ravennate parte con un occhio alla natura e alla tradizione. E' già sbocciata la primavera e domenica tornano i "Giardini segreti" con tante visite fra i tesori del verde in vari luoghi del Ravennate. Fra bancarelle e tradizioni, riparte anche "Rabòj", la mostra-mercato di primavera, che domenica torna a Villanova di Bagnacavallo. Sabato e domenica riapre la Casa delle Farfalle di Milano Marittima con mercatini, musica e artisti di strada. Ma ci sono anche due appuntamenti dedicati alla pulizia del territorio. Sabato volontari e associazioni si mettono al lavoro a Cotignola per ripulire la città dai rifiuti, ma gli amanti del paesaggio si riuniscono, sempre sabato, anche per ripulire la pineta di Milano Marittima.

Musica e spettacolo: con gli artisti di Kiev e "Alice in wonderland"

Non mancano grandi spettacoli e concerti. Venerdì e sabato al Teatro Rasi di Ravenna c'è il cibo in scena con lo spettacolo sensoriale "Cumpanaggiu", un dialogo tra pane pugliese e companatico. Sabato invece la compagnia ucraina Circus-Theatre Elysium di Kiev porta in scena lo show "Alice in Wonderland" al Teatro Alighieri di Ravenna. Per quanto riguarda la musica live sabato al Mama's Club ci sono canzoni d’autore fra "libertà e malinconia" con il Paola Sabbatani Quartet. Largo poi agli spettacoli per il pubblico più giovane: domenica al Teatro Socjale di Piangipane ci sono "Le nuove avventure dei Musicanti di Brema", mentre al Masini di Faenza c'è lo show de "Il Gran Ventriloquini".

Si corre la Maratona del Lamone

Domenica si fa posto a un evento sportivo molto importante: la Maratona del Lamone, che attraversa tanti luoghi della nostra provincia. Partenza e arrivo in piazza a Russi. Oltre alla 42 km, sono in programma anche altre gare e percorsi.

Incontri, visite e uova di cioccolato

E continuiamo con altri appuntamenti. Venerdì si parla del lupo in pianura, fra notizie e dicerie, nella sala consigliare del municipio di Conselice. Da venerdì a domenica tornano in vari luoghi le uova di cioccolato pasquali dell'Ail per sostenere la ricerca contro i tumori. Domenica proseguono le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna e si tiene l'ultimo appuntamento di "Operazione occhio verde", un'escursione alla scoperta della natura tra la pineta San Vitale e la Piallassa Baiona. Inoltre, sabato e domenica, si aprono le porte delle case degli illustri: in provincia si possono ammirare il Museo Baracca e Casa Rossini a Lugo, ma anche la casa-museo Bendandi a Faenza.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: alla biblioteca Classense di Ravenna "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri, gli scatti di Inanimate e l'opera Siderale di Massimo Pulini, in via Zirardini si ammirano i 9 lidi ravennati nelle foto di Matteo Rizzi, le opere di Giampaolo Masotti e la mostra "Sguardi dal passato" a Palazzo Rasponi, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte e “Cu nesci, arrinesci”, gli scatti di Alessandra Valletti al Pr2.

Al Magazzino del Sale Torre di Cervia c'è "Made in New York" di Keith Haring e Paolo Buggiani e alla Sala Rubicone c'è la mostra "La shashe". Al Mic di Faenza le opere di "Gioia di ber". Alla Rocca di Lugo le immagini delle campagne "Da inverno a inverno" negli scatti di Paola De Pietri. Le opere di Luca Rotondi sono in mostra al Museo Ugonia di Brisighella. Al Palazzo Vecchio di Bagnacavallo c'è "Carnevale nella memoria", un viaggio nel tempo attraverso gli scatti della festa di Carnevale.

E allora cinema!

Come sempre, ricordatevi di controllare le proposte dei cinema.