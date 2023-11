Weekend illuminato con l'albero di Natale, Garage sale, Boxing Night e Light of day

Con il primo weekend di dicembre si entra di fatto nel mese del Natale, con le sue sorprese e le sue emozioni. Un fine settimana che a Ravenna e provincia si dimostra subito luminoso grazie ai tanti eventi in programma: dall'accensione dell'albero al Garage sale, dalla Boxing Night al concerto benefico Light of day, passando per il festival del gin artigianale e tanti altri appuntamenti.

Feste, sapori e mercatini

Il weekend ravennate è ricco di eventi. Si comincia dall'accensione dell'albero di Natale e dall'apertura dei mercatini in piazza del Popolo a Ravenna, sabato pomeriggio. C'è da divertirsi anche a Cervia dove venerdì torna il Festival del Gin artigianale con abbinamenti gustosi, masterclass, shopping e tanta musica, mentre sabato Cervia social food propone Garage sale e shopping di Natale. Venerdì si festeggia anche il compleanno del Museo Classis a Classe con una giornata a ingresso gratuito.

Ravenna pronta per la "notte della boxe"

Signore e signori, il ring è pronto: sabato sera scatta la "Ravenna Boxing Night", un evento sportivo che porta la grande boxe al PalaCosta. A sfidarsi nell'incontro principale sono il ravennate Francesco Bacchereti e Ivan Ettore Pari nella categoria dei pesi medi.

E' Natale: tutte le attrazioni nel Ravennate

Sono davvero tante le attrazioni che accompagnano il periodo natalizio a Ravenna e nelle altre città della provincia. Ci sono Jfk on Ice in piazza Kennedy e le altre piste di ghiaccio, i mercatini, i villaggi natalizi e altre sorprese: qui trovate un elenco dettagliato delle iniziative.

In concerto: Cristiano Godano e Heroes and Monsters

Ecco qui gli appuntamenti musicali del fine settimana. Venerdì i San Leo presentano il nuovo album al Bronson di Madonna dell'albero, mentre Cristiano Godano dei Marlene Kuntz è protagonista di un live solista all'auditorium di Fusignano. Sabato i Bud Spencer Blues Explosion sono dal vivo al Rock Planet di Pinarella e il concerto benefico Light of day si tiene al teatro Goldoni di Bagnacavallo. Domenica tornano gli Heroes and Monsters al Teatro Socjale di Piangipane, le gemelle pianiste Eleonora e Beatrice Dallagnese si esibiscono alla Sala Corelli del Teatro Alighieri e il Quartetto di sassofoni della Banda Musicale della Polizia di Stato suona al ridotto del Teatro Masini di Faenza.

Al sipario: Spadoni, Alfonsina Strada e altri spettacoli

Non mancano gli spettacoli teatrali. Venerdì Nevio Spadoni narra "L’uovo di struzzo", un dialogo tragicomico in dialetto romagnolo che va in scena alla Sala Ragazzini di Ravenna. Sabato si racconta la storia di Alfonsina Strada nello spettacolo "Finisce per A" al Teatro comunale di Russi. Sabato al Teatro Chiari di Cervia c'è "Un mare di storie", una favola tra ambiente ed ecologia, mentre venerdì lo spettacolo "Svarioni sul tema dell'Odissea" va in scena al cinema Senio di Casola Valsenio e "Calcinculo" di Babilonia Teatri va in scena alla Casa del Teatro di Faenza.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e scampagnate. Venerdì Silvia Camporesi presenta il libro “Partire svantaggiati" alla libreria Ubik dell'Esp di Ravenna. Venerdì e sabato al Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda c'è un weekend di iniziative dedicate alla letteratura. Sabato si va a caccia di fantasmi nascosti nel centro di Ravenna con una passeggiata misteriosa per bambini e adulti, si dà uno sguardo alla sala Dantesca della Biblioteca Classense, Donelli e Torcellini raccontano la contemporaneità dell'arte alla Rocca Brancaleone e Nicola Arcangeli presenta il romanzo "Argento vivo" alla libreria Liberamente. Domenica ecco un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, ultima visita invece per scoprire le chiese inosservate della città.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.