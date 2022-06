Weekend Rosa con il tributo a Battiato, buskers, Coconino Fest, party, cozze e pesce azzurro

Arriva la Notte Rosa e il weekend di Ravenna e provincia si riempie di eventi. Dalle feste ai concerti, dalle sagre agli spettacoli. Ci si diverte con i fuochi d'artificio e con i buskers, i fumetti del Coconino Fest, Ravenna Bella di Sera, gli spettacoli di Paradiso e il grande omaggio a Franco Battiato. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti del fine settimana.

La Notte Rosa e le grandi feste

Torna la Notte Rosa, il Capodanno dell'estate, e sono tantissimi gli spettacoli e le iniziative per festeggiare anche nel Ravennate. Venerdì notte il cielo si accende di colori in tutta la Romagna con i fuochi d'artificio della Notte Rosa. Venerdì sera spazio anche a ricordi, grandi ospiti e musica in piazza Nenni a Faenza con una serata per il compianto Fausto Gresini. Musica, cultura e amore a Cervia per la Notte Rosa: ci sono Elio Germano, Kalabrugovic e tanti concerti. A Ravenna ci sono mostre, incontri e party per celebrare il fumetto con il Coconino Fest. Sabato tornano i “Buskers di Classe” a Lido di Classe con in scena musicisti, danzatrici e mangiafuoco. Domenica torna con due percorsi sulle antiche mura l’Urban trail Ravenna città d’acque, mentre sabato e domenica c'è una festa e una veleggiata in memoria di Emilio Sartini, il "babbo della barca Passatore", a Cervia. Sabato e domenica si fa un'apericena in musica per la Notte Rosa ai giardini pubblici Orioli a San Pietro in Vincoli.

Di sagra in sagra

Tanti gli appuntamenti golosi del fine settimana. Musica e delizie di mare alla sagra del Pesce Azzurro di Marina di Ravenna da venerdì a domenica. Trenta cucine itineranti per gustare le delizie dell'International street food arrivano al parco il Tondo di Lugo da venerdì a domenica, mentre a Savio di Cervia si gustano per tutto il weekend i buoni piatti delle azdore alla Sagra dello Strozzaprete. Sabato e domenica inoltre si gustano i sapori del nostro mare alla festa delle "Cozze alla Punta Marinara" al parco pubblico di Punta Marina.

Musica per tutti i gusti: da Battiato agli Onestini brothers

Nel weekend rosa non mancano concerti e djset per ballare e divertirsi. Venerdì con il Canto per l’Ucraina partono "Le Soirées Musicales" a Lido di Classe, Phill Reynolds porta il nuovo album "A Ride" sulla spiaggia dell'Hanabi a Marina di Ravenna, la rassegna Elementi propone Feldermelder ed Effe Effe al Parco del Bacino di laminazione di Bagnacavallo. Sabato tra 'Messa arcaica' e 'Canzoni mistiche' Alice, Cristicchi e Camisasca omaggiano Franco Battiato al Pala De Andrè, si balla con il dj set degli Onestini brothers a La Terrazza Pub & Restaurant di Pinarella, si balla con Lorenzo Semprini e il nuovo album "Come ossigeno" in piazza Garibaldi a Cervia. Domenica al giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi suona Michele Carnevali.

A teatro: gli spettacoli di Paradiso e i burattini

Tanti spettacoli nel Ravennate. Sabato al parco della Costituzione di Ammonite Massimiliano Venturi mette in scena "Sganapino apprendista contadino". Continua fino a sabato la serie di show del gruppo Nanou che all'Almagià di Ravenna ridisegna il "Paradiso" di Dante fra danza, musica e colori. Ai Giardini Pubblici di Ravenna va in scena l'ultimo capitolo della Chiamata Pubblica con il "Paradiso" di Dante. Venerdì Elena Bucci interpreta la pasoliniana Laura Betti in "Bimba ’22" al Teatro Rasi di Ravenna. Sabato burattini in scena con lo spettacolo cult "Il Rapimento del Principe Carlo" in piazza Sasdelli a Casola Valsenio.

Incontri, visite ed escursioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Venerdì mattina si può andare in bici tra gli scavi archeologici delle Saline di Cervia. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte e le occasioni di Ravenna Bella di Sera. Domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro a Ravenna. Venerdì alla Sala Corelli di Ravenna si ricorda Roberto Masotti attraverso i suoi grandi scatti fotografici, mentre da venerdì a Brisighella prendono vita Le Notti della Chimera con spettacoli e mostre per raccontare Dino Campana. Domenica parte la pedalata cicloturistica “Le regole non vanno in vacanza” dalla Torre San Michele a Cervia.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, alla Biblioteca Classense si ammira "Fragments", mentre si può vedere solo venerdì e sabato la mostra "Incontr'arti" con le opere dei malati di ictus, alzheimer e parkinson alla Galleria Pallavicini 22. Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris", mentre alle Pescherie della Rocca ci sono le opere di Joan Miró. Al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo le immagini metafisiche del fotografo Diego Bracci, mentre al Museo delle Cappuccine ci sono le mostre legate alla Biennale di incisione “Giuseppe Maestri” e a Bottega Matteotti la mostra "Nel tempo" di Miii. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura". Al museo Varoli di Cotignola c'è "Flehmen", una mostra per due giovani talenti.

E allora cinema!

Non vi basta ancora? Ma andatevene al cinema. E considerate anche le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna.