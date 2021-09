Weekend spettacolare: Faust rapsodia, vino romagnolo, Garage Sale, Irene Grandi e gli altri big del Mei

Festa grande nel weekend di Ravenna e provincia. Musica e spettacolo sono i grandi protagonisti grazie al Mei e al secondo appuntamento della Trilogia d'Autunno, ma non mancano sagre, mercatini, visite, mostre e altre sorprese tutte da scoprire.

Il Mei 2021 e gli altri concerti

Grande spazio alla musica in questo fine settimana. Da venerdì a domenica le piazze di Faenza sono pronte ad accogliere gli ospiti e gli eventi del Mei 2021: ci sono Irene Grandi, Francesco Bianconi dei Baustelle, Luca Carboni, Lorenzo Kruger, la Fiera del Disco e tanto altro ancora. Ma non finisce qui: venerdì appuntamento con i fuoriclasse del jazz Tucci, Bosso e Sorrentino alla Sala del Carmine di Massa Lombarda. Sabato Giacomo Toni porta sul palco del Cisim di Lido Adriano le sue "Ballate di Ferro".

A teatro: la Trilogia torna con "Faust Rapsodia"

Il weekend ravennate propone anche grandi appuntamenti a teatro. Giunge il secondo capitolo della Trilogia d'Autunno: da venerdì a domenica va in scena il visionario Faust Rapsodia al Teatro Alighieri di Ravenna. Spazio a memorie e storie familiari con lo spettacolo Mille anni o giù di lì in programma da venerdì a domenica al Teatro Socjale di Piangipane. Sabato Ettore Bassi porta in scena “Il Sindaco pescatore” al comunale di Conselice. Sempre sabato Dantemotivo presenta alla Biblioteca Classense di Ravenna la colonna sonora dell'Inferno di Dante.

Di sagra in sagra

Per i più golosi ecco alcune sagre e feste gustose. Ci sono mercatini, sapori d'autunno e moto d'epoca alla Tartufesta in programma da venerdì a domenica nel centro di Bagnacavallo. Sabato e domenica invece spazio a gusto, spettacolo e tradizione con la Sagra del vino tipico romagnolo a Cotignola. E sempre a Cotignola sabato ci sono anche musica ed esibizioni con la Festa dello Sport.

Feste e mercatini: la Farini social week e il Garage Sale

Continua fino a domenica la nuova edizione della Farini social week che propone nel quartiere ravennate spettacoli, lezioni di yoga, appuntamenti artistici e tante altre iniziative. Musica, street food e tante bancarelle sono protagonisti invece nell'appuntamento autunnale del Garage Sale all'Almagià di Ravenna. Sulla spiaggia di Pinarella di Cervia invece prosegue fino a domenica il Festival internazionale dell'Aquilone. Un sabato tutto dedicato a giochi da tavolo e divertimento con il festival Zuga Zuga al complesso RicreAzioni di Ravenna. I collezionisti di francobolli, monete e cartoline rare si danno invece appuntamento al Gifra 2021 in programma sabato alla parrocchia di Santa Maria del Torrione a Ravenna.

Visite ed escursioni

Non mancano tour guidati e altri appuntamenti per scoprire il territorio. Tante visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante. Abbondano le visite a Ravenna con il festival Itinera che, fra trebbi di mare, aperitivi in barca ed escursioni, conduce alla riscoperta del rapporto fra città e mare. Sabato e domenica si va anche alla scoperta delle Rocche di Caterina con le visite guidate dedicate ai grandi personaggi della storia nelle rocche di Riolo Terme e Bagnara di Romagna. Sabato poi si parte da Faenza per andare a scoprire il grande complesso dei Cappuccini, mentre il ritrovo è fissato al parco Primo Maggio di Fosso Ghiaia per un'escursione in canoa fra le meraviglie naturali del nostro territorio. Domenica è invece in programma a Riolo Terme un'escursione letteraria sui calanchi insieme ad Arianna Porcelli Safonov, invece il Mic di Faenza festeggia i 10 anni dal riconoscimento Unesco con ingresso e visite gratuite.

Il porto delle storie e la libertà di stampa

Proseguono gli appuntamenti. Venerdì si celebrano a Conselice i 15 anni del monumento alla libertà di stampa, mentre da venerdì a domenica al Teatro Chiari di Cervia arriva Il porto delle storie, un festival fra spettacolo e letteratura con tanti ospiti.

Vi mostro le mostre

Appassionati di mostre, non mancano gli appuntamenti nemmeno per voi. Stanno per andarsene: dalla chiesa del Suffragio di Bagnacavallo Imperfect islands di Liliana Santandrea e dalla Sala Rubicone di Cervia gli scatti di Mirco Buscherini per un Viaggio lungo un volto. In compenso arriva al PR2 di Ravenna la mostra fotografica Path of pins di Nadja Ellinger.

Inoltre a Ravenna ci sono: In su ‘l lito di Chiassi alla Biblioteca Classense e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, alla Classense la mostra itinerante Dante nelle figure, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante e Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna. A Faenza l'omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli dell'Isia. Al Museo San Rocco di Fusignano c'è la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi, mentre al centro culturale Il Granaio c'è il Giardino nel mare di Kina Bogdanova. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente.

E allora cinema!

Il weekend non si dimentica degli appassionati di cinema. Prosegue fino a sabato la ricca programmazione del Soundscreen film festival fra proiezioni, cine-concerti e altre sorprese.