Weekend sostanzioso: Palio della Voga, Made in Italy, sagre golose, Sapore di Sale e Festa dell'Unità

Il primo weekend di settembre a Ravenna e provincia è ricco di occasioni per divertirsi, rimpinzarsi ed emozionarsi. Ci sono sagre, concerti e grandi manifestazioni tradizionali. E' iniziata la Festa dell'Unità in città e ci sono pure il Palio della Voga, Sapore di Sale, Made in Italy e Distretto A weekend. Ma le sorprese non si esauriscono qui: ci sono ancora spettacoli, feste, appuntamenti sportivi e mostre in abbondanza. Andiamo a scoprire tutti gli eventi.

Le grandi occasioni: dal Palio della Voga a Sapore di Sale

Ci sono grandi manifestazioni in programma nel fine settimana ravennate, appuntamenti che combinano, gusto, divertimento, tradizione e cultura. Domenica c'è grande attesa a Marina di Ravenna per l'edizione 2023 del "Palio della Voga", che mette in gara i bagnini nel bacino pescherecci. Sabato invece al Mercato Coperto di Ravenna prende vita la decima edizione dello "Spitfire Contest" con le gare di break dance e hip hop in ricordo di Alessio Lunardini. Live painting, arte, dj set e pizza contraddistinguono la 3 giorni di "Equidistanze" tra Filetto e San Pietro in Trento. Tante occasioni a Faenza, dove sabato e domenica ci sono oltre 120 artigiani in città per "Made in Italy", ma da venerdì parte anche la tre giorni di Distretto A Weekend, che recupera l'evento rinviato in maggio. Sabato alla Birreria di Faenza ci sono anche show di burlesque, tigelle, sexy bike wash e beneficenza con la 'Motor Biker Birrata'. Festa grande anche a Cervia dove fino a domenica chef, food truck, incontri e tradizioni celebrano "l'oro bianco" cervese con Sapore di Sale. Golosità e spettacoli arrivano da venerdì a domenica al parco Il Tondo di Lugo con street food e Buskers Festival.

Feste, sagre e mercatini

Tante altre ghiotte feste e sagre vi aspettano. Al Pala De Andrè di Ravenna c'è la Festa dell'Unità che, sul palco centrale che propone da venerdì a domenica Dik Dik, Old Rocker's Community e Revolution. Venerdì e sabato il centro di Bagnacavallo si trasforma in un’osteria a cielo aperto con "La Piazza in tavola". Negli stessi giorni trovate buona cucina e musica alla sagra "Fungo in festa" al parco di Tagliata. Sabato e domenica c'è tutto il gusto della tradizione alla Festa della Romagnola a Casola Valsenio, dove sabato ci sono anche le bancarelle di "Casola Vintage". Sabato e domenica trovate mercatini, giochi e aperitivi musicali alla festa “Par non sminghes” a Villa San Martino di Lugo. Da venerdì a domenica delizie gastronomiche e divertimento sono in programma alla 40esima edizione della Sagra della porchetta e del tortellino di Lavezzola. Boccali pieni, pizza e musica vi aspettano fino a sabato a "Birranigo" al circolo di Biancanigo, mentre le birre dall'Oktoberfest, giochi e musica sono gli ingredienti di "Beerzuno" nel parco di Bizzuno da venerdì a domenica.

A tutto sport: Ravenna Park Race e bici d'epoca

Anche lo sport propone grandi appuntamenti nel Ravennate. Domenica scatta da Casal Borsetti la Ravenna Park Race, con una corsa in mezzo alle meraviglie naturali. Torna invece sabato “Sport in Unione”, un pomeriggio tra food truck e attività motoria al Centro Sportivo "M. Montaguti" di Brisighella. Sabato e domenica sfrecciano le bici storiche con il "Giro d’Italia d’Epoca" che attraversa la provincia partendo dal centro storico di Lugo.

In concerto: Raffi e musica per Salvatore

Veniamo ai concerti. Venerdì negli spazi della chiesa di San Rocco a Ravenna si tiene un concerto di beneficenza per aiutare Salvatore che lotta contro la Sla, la cantautrice Raffi porta la sua band in piazza a Cervia e la musica dei Faiver torna al Ristorante il Canterino di Lugo. Sabato si ascolta un tributo ai Rolling Stones con la band The Stones al Beer Garden di Cotignola, mentre c'è l'ultimo appuntamento della rassegna musicale "In Tempo" alla Chiesa di Santa Maria dell’Angelo di Faenza. Venerdì e sabato ci sono due giorni di musica e tante band all'Hanabi di Marina di Ravenna con il festival di Bronson Recordings.

Al sipario: danza, Marescotti e Parmiani

Spazio anche a qualche spettacolo, fra danza e teatro. Venerdì all'anfiteatro Spada di Brisighella si assiste allo spettacolo "A tirumbëla, mè" di Gianni Parmiani. Sabato va in scena una notte transfemminista con la stand-up comedy di Sabrina Russo a I Fanti di Marina di Ravenna. Sempre sabato c'è il secondo appuntamento con le proiezioni dedicate alle interpretazioni in dialetto romagnolo di Ivano Marescotti all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo. Sabato c'è anche lo spettacolo di danza "Ricordi Dissonanti" al Villaggio del Fanciullo a Ponte Nuovo.

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e gite. Da venerdì ripartono i percorsi tra fiumi, pinete e parchi con "Itinera" nel Ravennate. Sabato c'è un incontro con i poeti Annalisa Teodorani e Francesco Gabellini alla Biblioteca di Conselice. Da sabato ripartono le visite guidate a palazzo San Giacomo di Russi, dove domenica è fissato il ritrovo di "Racconti di viaggio", una passeggiata con picnic lungo il Lamone fra storia e futuro. Fino a domenica ci sono appuntamenti e visite guidate per celebrare la Settimana di Teodorico a Ravenna. Sabato a Riolo Terme parte la camminata della solidarietà sulla Vena del Gesso. Da venerdì a domenica al Mulino Scodellino di Castel Bolognese ci sono tre giornate tra tradizione e futuro. Venerdì e sabato ci sono ancora gli appuntamenti di Mosaico di Notte in centro a Ravenna e per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Vi mostro le mostre

E allora cinema!

E allora cinema!