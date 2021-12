Weekend addobbato: Garage Sale, buskers, Babbo skate, Moni Ovadia e canzoni di Natale

Ravenna e provincia sono già addobbate, completamente immerse nel clima di festa, e gli eventi di questo weekend ne sono la prova. Musica e spettacoli in piazza, alberi di Natale illuminati, parate in skate, sfilate canine, acrobati, mercatini, camminate, presepi, mostre e tanto altro vi aspettano per tenervi compagnia durante il fine settimana.

Petit Cabaret, spettacoli in piazza e altri eventi natalizi

Si assapora l'atmosfera natalizia in tutto il Ravennate. Sabato in piazza del Popolo a Ravenna si ascoltano le canzoni di Natale, sabato e domenica magia e improvvisazione vi attendono al Villaggio di Natale di piazza San Francesco. Bancarelle, vin brulè e buskers invece sono in programma alla festa di Natale del quartiere Alberti. E' sempre aperta la pista di ghiaccio Jfk on Ice in piazza Kennedy e poi ci sono tanti presepi da ammirare in tutto il territorio ravennate. Festa e spettacolo anche a Cervia: sabato e domenica in centro vi aspettano Babbo Natale, la Babbo Skate e la sfilata di cani, mentre in piazza Garibaldi continuano gli spettacoli emozionanti del Petit Cabaret. Sabato e domenica luci, canzoni e mercatini natalizi sono in programma a Lugo e nelle frazioni con il "Natale ritrovato". Non dimenticate poi i presepi creativi dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo.

In concerto: da Moor Mother alle canzoni sotto l'albero

Non manca il sottofondo musicale nel fine settimana. Sabato ecco l'energia di Fulvia & The Menthos all'Abbey Road di Cervia, la black music di Moor Mother arriva al Bronson di Madonna dell'Albero, largo alle canzoni di Natale in piazza del Popolo a Ravenna con gli allievi del centro Mousikè e il coro To Be Choir. Domenica la Young Musicians European Orchestra porta la magia del Natale alla chiesa di San Francesco a Cotignola.

A teatro: Moni Ovadia, Giobbe Covatta, Dario Vergassola e I soliti ignoti

Tanti gli spettacoli a teatro. Brani malinconici e canti sublimi vi attendono nel "Cabaret Yiddish" di Moni Ovadia che va in scena fino a domenica al Teatro Alighieri di Ravenna. Giobbe Covatta e Pino Quartullo portano in scena la commedia "Hollywood burger" al teatro Chiari di Cervia sabato e domenica. Il capolavoro cinematografico I soliti ignoti arriva domenica sul palcoscenico del Masini di Faenza, mentre sabato si prospettano grandi risate con le “Storie sconcertanti” di Dario Vergassola al Carmine di Massa Lombarda.

Mercanti in fiera

Largo alle bancarelle con gli speciali appuntamenti natalizi. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono i Capanni di Natale e altre bancarelle. Inoltre si aggiunge lo speciale appuntamento natalizio di Garage Sale che sabato e domenica torna all'Almagià di Ravenna. A Faenza poi c'è il mercatino di Natale di Enpa.

Incontri fra storia, arte e lettere di Natale

Continuano gli appuntamenti. Venerdì c'è una serata per ricordare Antonio Zucchini a mezzo secolo dalla scomparsa a Faenza. Sabato c'è un dibattito sulla scultura con tre critici d'arte alla Fondazione Sabe di Ravenna, mentre al Circolo ravennate e dei Forestieri Matteo Cavezzali e Filippo Mazzotti raccontano le storie di Mario Buda e Charles Ponzi. Domenica spazio a Letture e letterine, un pomeriggio natalizio dedicato ai più piccoli nella sede di CittAttiva a Ravenna.

Visite ed escursioni

Spazio anche a tour guidati ed escursioni. Le visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante tra sabato e domenica. Sabato e domenica ecco i primi due itinerari guidati della nuova rassegna diPortainPorta che conduce alla scoperta delle porte monumentali di Ravenna. Sabato, per la Giornata del Contemporaneo, si entra gratis al Museo nazionale di Ravenna, mentre a Cervia parte il trekking letterario urbano. Sabato parte dal parco fluviale di Castel Bolognese la “Marcia dei Diritti”.

Vi mostro le mostre

Cari mostromani amanti delle mostre, guardate quante mostre ci sono per voi. A Ravenna ci sono: Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante, Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna, nella Manica Lunga della biblioteca Classense di Ravenna la mostra Giulio Ruffini - Libertà del segno, alla Pallavicini22 Mosaicos para Dante, Il libro ha radici e semi all'Accademia di Belle Arti.

A Cervia: la mostra Inedito Novecento ai Magazzini del Sale e Ti racconto Arca Adriatica alla Sala Rubicone del Magazzino del Sale. A Faenza: al Mic e all'Isia le opere di "Summer School", sempre al Mic c'è anche Gioia di ber. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente e alla Bottega Matteotti c'è la personale "Pelle" di Matteo Moni. A Castel Bolognese la collettiva d'arte "Rosso" nella Sala espositiva della Chiesa di Santa Maria della Misericordia. Al Palazzo Sforza di Cotignola la mostra Novena, la collettiva "Riflessioni riflesse" al museo San Rocco di Fusignano.