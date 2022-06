Weekend esuberante: Yamm festival, Bigorda d'oro, stelle della danza e Festa di Primavera

Il weekend ravennate non si risparmia con le sorprese. Ci sono momenti attesi come il festival dello yoga e il torneo della Bigorda d'oro, ma anche la storica Festa di Primavera e la Festa de Mutor. Spazio anche ai grandi artisti, fra musica, danza e teatro. E poi escursioni mostre e tanto altro.

Yoga, sport e tradizioni: Bigorda d'oro e Yamm Festival

Non mancano le grandi occasioni in questo fine settimana. Lezioni, pace e soul therapy sono alla base del viaggio che ci porta a riscoprire le radici dello yoga con Yamm Festival che torna a Cervia-Milano Marittima da venerdì a domenica. Si entra nel vivo del Palio di Faenza sabato, quando i giovani cavalieri manfredi si sfidano per conquistare la Bigorda d’Oro. Spazio poi alla tradizione regligiosa: a Cervia da venerdì partono le celebrazioni per onorare Sant’Antonio da Padova che culminano con la grande processione di domenica. Sabato e domenica, sempre a Cervia, negli spazi del Fantini Club arrivano tanti campioni rossoneri e la tennista Francesca Schiavone per la Milan Padel Cup.

Sagre e feste

Spazio poi a sagre e festival tradizionali. A Casola Valsenio ci sono la sfilata dei carri, artisti di strada e mercatini per la Festa di Primavera che si svolge domenica. Una c'è una festa "americana" tra rock and roll, veicoli d’epoca e street food a Porto Fuori. da venerdì a lunedì ci sono tractor pulling, musica, motoraduni e prelibatezze alla “Festa de Mutor” di Pezzolo. Musica live, mostre e street food sono alla base della serata "Groove" di sabato al centro giovani Jyl di Massa Lombarda.

In concerto: capitan Poggipollini, Fanning ed Ensemble Zefiro

Facciamo spazio alla musica live. Venerdì il fingerstyle minimalista di J. H. Guraj risuona nel bosco di Fusignano, mentre al Finsterre di Marina di Ravenna arriva capitan Fede Poggipollini, il chitarrista di Ligabue. Sabato è in programma un omaggio a Pier Paolo Pasolini sulle note di Bach con l'Ensemble Zefiro alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe, si va dal libro alla musica con Leonardo Gatta dei Corner in Bloom al centro Scambiamenti di Cervia e si tiene un live di beneficenza per l'emergenza in Ucraina con Jerry e i Doposole al Chiribilli di Bagnacavallo. Domenica il cantautore irlandese A.S. Fanning giunge in concerto al Que Vida di Porto Corsini. Inoltre da venerdì a domenica ci sono tre giorni di concerti con la rassegna della scuola di musica Utili di Castel Bolognese.

A teatro: le stelle della danza e Calere

Grandi momenti di spettacolo vi attendono nel weekend. Venerdì al Teatro Alighieri di Ravenna si assiste a un confronto tra vecchie e nuove generazioni con lo spettacolo "Calere" di Sideri. Domenica invece c'è una serata di grande danza con le "stelle" italiane dell’Opera di Parigi al Pala De Andrè.

Mercanti in fiera

Se vi piace passeggiare e curiosare tra le bancarelle, ecco due appuntamenti che fanno per voi. Venerdì bancarelle, mostre e biciclette vi aspettano con la prima "Festa mercato" dell'estate a Massa Lombarda. Domenica torna invece l'appuntamento con la Pulce d'Acqua in Darsena a Ravenna.

Incontri, visite ed escursioni

Non finiscono gli appuntamenti del fine settimana. Per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna. Venerdì antiche tradizioni e biciclette d’epoca vi aspettano al mercato contadino di Ravenna dove arrivano anche Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti. Per chi ama la natura si fa una passeggiata sensoriale tra le lucciole sabato e domenica a Mezzano e domenica c'è una nuova escursione notturna al Podere Pantaleone di Bagnacavallo.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. A Ravenna ci sono: 'Oceandipity' di Luca Barberini che con i suoi mosaici parla di mare e cambiamenti climatici, visite guidate e laboratori didattici tra le collezioni del Mar, la mostra "Un viaggio" di Gabriella Benedini alla Fondazione Sabe per l'arte, la personale "Another Ghost Landascape" di Giorgia Severi a MonoGAO21 e al Magazzeno Art Gallery, i dipinti e le grafiche di Leonardo Rossi nelle vetrine dell'ex negozio Bubani, alla Pallavicini22 Art Gallery la personale di Andrea Hess, e la personale di Mattia Battistini "Il Fronte del Faro" alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna.

Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris", mentre alle Pescherie della Rocca ci sono le opere di Joan Miró. A Bottega Matteotti di Bagnacavallo ci sono i "volti" del giovane artista Pietro Galeati, mentre al Museo delle Cappuccine ci sono le mostre legate alla Biennale di incisione “Giuseppe Maestri”.

E allora cinema!

Non vi basta ancora? Ma andatevene al cinema. E considerate anche le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna e dell'arena delle Cappuccine a Bagnacavallo.