Weekend da campioni: Maratona, Giardini Segreti, Alice e tante sagre golose

Sport, gusto ed emozioni: sono questi i principali ingredienti del weekend di Ravenna e provincia. Un fine settimana che vede la città attraversata dalla Maratona e da tutte le altre gare collegate. Ci sono poi tante sagre e appuntamenti golosi, concerti, spettacoli e altro ancora da scoprire.

Pronti-via! Si corre la Maratona

Parte il weekend da campioni. Da venerdì a domenica torna la Maratona Ravenna Città d'Arte, con il villaggio sportivo al Pala De Andrè e tanti percorsi che attraversano il territorio: non solo la 42 km, ma itinerari e distanze fattibili per tutti quanti.

Sagre & golosità

Amici golosi, il fine settimana sembra fatto apposta per voi. Sabato e domenica antichi sapori e tradizioni sono protagonisti di Grani e melograni a Oriolo dei Fichi, mentre domenica a Brisighella c'è la Sagra della Pera volpina e del formaggio stagionato. Mistuchine, raviole, castagnaccio e caldarroste: così Conselice festeggia San Martino venerdì e sabato. Sabato poi a Casola Valsenio si tiene la grande cena dei becchi e delle tre polente.

Giardini Segreti anche in autunno

Si ammirano i colori del foliage autunnale: domenica torna in tutta la provincia l'appuntamento con i "Giardini Segreti", con visite e aperture speciali per ammirare la natura e spazi incantevoli che ci circondano.

Concerti, spettacoli e discoteche

La musica live ci accompagna nel weekend. Venerdì Marco Morandi arriva in concerto alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, nella Basilica di San Francesco si tiene l'anteprima del concerto nazionale per Nassiriya, a Lugo Rossini Open continua sulle note di Lopez e Arevalos, La Corelli torna in scena con "Luna Lunedda" al Teatro di Cervia e i Faiver suonano a La Terrazza del Sole di Mezzano. Venerdì e sabato due live al Mama's Club di Ravenna con il tributo a Bob Dylan e Les Parapluies. Sabato al teatro Masini di Faenza Alice canta Battiato. Sempre sabato si torna a ballare alla discoteca Djamballà di Godo, mentre domenica al Teatro Goldoni di Bagnacavallo i Fratelli di Taglia portano in scena "I viaggi di Sindbad il marinaio".

Incontri, visite ed escursioni

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri, visite e scampagnate. Venerdì Marco Tonelli va oltre il “campo espanso” della scultura contemporanea alla Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna, intanto a Palazzo Rasponi c'è un incontro sui Monti di Pietà. Da venerdì a domenica sci, alpinismo e sentieri appenninici sono gli elementi della Festa della Montagna alla scuola Europa di Faenza. Sabato si parla della letteratura per l’infanzia alla Rocca Brancaleone con Alice Keller e Sara Panzavolta, il giapponismo europeo e l'attrice Sadayakko sono al centro dell'incontro con la scrittrice Carmen Covito al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. Domenica ecco un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante, mentre al Ridotto del Goldoni di Bagnacavallo arriva "Fare memoria", un appuntamento con artisti e archivisti.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana. Sabato, fra le altre cose c'è l'apertura di Ravenna Nightmare Film Fest al Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna.