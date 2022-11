Weekend grandioso: Maratona, palio della Manesca, sagre gustose e Ravenna Nightmare

Il weekend ravennate si riempie di grandi emozioni. Città e provincia si mettono in moto con una serie di eventi entusiasmanti. Si corre la Maratona di Ravenna e ci sono tante deliziose sagre, poi torna l'appuntamento cinematografico del Ravenna Nightmare, si conclude il programma della Festa della Montagna e ci sono molti altri appuntamenti da scoprire.

Sport protagonista: la Maratona e la Festa della Montagna

Da venerdì a domenica in tutta la città si respira l'atmosfera carica di entusiasmo della Maratona di Ravenna 2022. Oltre alle gare ci sono tanti altri appuntamenti in programma per accompagnare il grande evento sportivo. Nel fine settimana si concludono anche gli appuntamenti con la Festa della Montagna a Faenza: venerdì arriva il campione di sci Manfred Moelgg e fino a domenica proseguono gli eventi espositivi.

Feste & sagre

Grandi feste e sagre gustose ci deliziano nel weekend. Dolci prelibatezze si trovano alla Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato che si svolge domenica nel borgo di Brisighella dove, nella stessa giornata, si vedono anche le balestre medievali in azione per il primo "Palio della Manesca". Tradizioni e sapori antichi prendono forma sabato e domenica con la sagra “Grani e melograni” alla Torre di Oriolo. Sabato e domenica poi ci sono mercatini, laboratori, musica e castagne alla Festa d'autunno in centro a Russi, mentre venerdì fra caldarroste e vino si celebra la Festa di San Martino al Museo di San Pancrazio.

Musica e spettacoli

Concerti e pièce teatrali si alternano nel fine settimana. Si apre la stagione di Prosa al Teatro Alighieri di Ravenna: in scena per tutto il weekend "I due gemelli veneziani". Venerdì parte un viaggio fra storia e musica con uno spettacolo dedicato a Maria Goia al Teatro Chiari di Cervia, intanto Giampiero Ingrassia porta sul palcoscenico del comunale di Conselice "Doctor Faust". Sabato si tiene una serata di musica per la festa di compleanno di Radio Social Coast, ancora al Teatro di Cervia, mentre all'Auditorium di San Romualdo a Ravenna si svolge un concerto per celebrare i 150 anni dalla morte di Mazzini e all'Abbey Road Cafè di Cervia si esibisce il duo Deja Vu.

Incontri e visite ed escursioni

Non mancano incontri, appuntamenti all'aperto e visite guidate sul territorio ravennate. Domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna. Sabato e domenica ci sono le visite guidate per scoprire i tesori della Pinacoteca di Faenza. Spazio al divertimento domenica con la Giornata nazionale degli alberi: al paco di Teodorico di Ravenna ci sono una caccia al tesoro e una lezione di orientamento. Sempre domenica si fa un'escursione al tramonto nelle Valli con vin brûlé e caldarroste partendo dalla Ca' Vecchia di Ravenna. Venerdì alla Sala Ragazzini si tiene l'appuntamento "Donne e avvocatura" per riflettere su conquiste, diritti e prospettive delle donne, Valerio Toniolo presenta il libro “L'impresa culturale e creativa” alla Sala D'Attorre, invece all'Hotel Ala d'oro di Lugo l'ex rettore di Bologna Ivano Dionigi presenta il libro “Benedetta parola. La rivincita del tempo”. Sabato alla Sala Ragazzini si racconta la storia del pallavolista ravennate Luca Sirri, mentre al Moog il fotografo Manuel Bravi racconta l'arte del ritratto. Domenica al Mama's di Ravenna si parla delle morti sul lavoro con Giusi Fasano che presenta “Ogni giorno 3”.

Vi mostro le mostre

Appassionati di mostre, sono davvero tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ci sono ancora appuntamenti nel weekend. Guardate un po' cosa danno al cinema e non dimenticate che venerdì prende il via la ventesima edizione del Ravenna Nightmare Film Festival al Palazzo del Cinema e dei Congressi.