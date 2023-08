Weekend scoppiettante con i fuochi di Ferragosto, Festa del Mare, Gem Boy e party in spiaggia

Tira aria di festa a Ravenna e provincia dove arriva il lungo e scoppiettante weekend di Ferragosto. Si preparano cinque giorni di festa con grandi attrazioni, sagre, concerti, spettacoli pirotecnici e incontri da non perdere. Ci sono la Festa del Mare, i Gem Boy, gli Skiantos, Iva Zanicchi, Valerio Scanu e tante feste in programma tra lidi ed entroterra. Andiamo a scoprire tutti gli eventi.

Feste di Ferragosto, sagre e mercatini

Festa grande per il fine settimana che porta al 15 di agosto. L'emozione cresce fino alla serata di martedì, quando per il giorno di Ferragosto giungono gli spettacoli pirotecnici: doppio spettacolo di fuochi artificiali sul mare a Marina di Ravenna e Porto Corsini nella sera del 15. Ma il weekend di festa parte già venerdì con la "Festa del Mare" a Marina di Ravenna, dove si trovano sagra della Cozza, concerti, balli, mercatini e spettacoli che continuano anche nella settimana di Ferragosto. Venerdì a Brisighella tornano i mercatini di "Borgo d’Arte". Sabato c'è una grande serata per la sicurezza stradale in piazza Vivaldi a Lido Adriano: protagonisti saranno Iva Zanicchi, Valerio Scanu, Sergio Muniz, Sofia Bruscoli, Duilio Pizzocchi, i Moka Club ed Hermes. Torna il tradizionale appuntamento con Ferragosto sotto le Stelle a Faenza, ma quest'anno la festa raddoppia con due serate in programma lunedì e martedì, con Trio Italiano, Vittorio Bonetti e Old Stories. Il martedì di Ferragosto si fa festa tra mercatini, street food e Gem Boy a Casal Borsetti con "Ferragosto suona forte", mentre sulla spiaggia di Cervia torna lo Sbarco degli autori e al Fantini Club di Cervia torna la White Dinner.

In concerto: Skiantos, Musicanti di San Crispino e tanti altri

Si potrebbe pensare che sia finita qui... e invece ci sono ancora tanti concerti che accompagnano il fine settimana ravennate. Venerdì i Diaframma suonano all'Hanabi di Marina di Ravenna e c'è la musica d'organo alla Basilica di San Vitale a Ravenna. Sabato c'è una serata rock sulla spiaggia del Romea Beach a Marina Romea con la Hernandez & Sampedro band, arriva l'indie rock dei canadesi Kiwi Jr all'Hanabi di Marina di Ravenna. Domenica doppio aperitivo musicale in spiaggia, Tra Porto Corsini e Punta Marina ci sono Soul Mundo e Lebron Johnson. Lunedì si trascorre la vigilia di Ferragosto con i Musicanti di San Crispino al bagno Polka di Marina Romea, mentre si balla con il "Banana Boat Raggae Party" al Finisterre di Marina di Ravenna e i Faiver si esibiscono al Bagno Coja Blue di Casalborsetti. Il martedì d Ferragosto gli Skiantos sono i protagonisti del "Woodstock beach festival" al Finisterre di Marina. Doppio concerto di Ferragosto a Cervia e Milano Marittima: lunedì sera si celebrano i 111 anni della "città giardino" con l'Adriatic Dixieland Jazz Band, mentre martedì all'alba c'è il concerto in spiaggia a Cervia della Grande Orchestra Città di Cervia.

Party e musica da ballare

Ancora momenti elettrizzanti nel weekend, per chi ha voglia di dj set e party scatenati. Domenica al Touchè-Santafè di Marina torna la serata "Freedom": il party bohemien con brillantini e collane. Sempre domenica la rassegna "Elementi" si chiude con performance, picnic e dj set alla Casa del Diavolo di Alfonsine. Lunedì ci sono il live dei Bee Bee Sea e la maratona anni '90 all'Hanabi di Marina di Ravenna.

Incontri e visite

Le sorprese del weekend non sono ancora finite, tra incontri e visite. Venerdì arriva lo spettacolo "Le vie del tesoro" al Coja Blue di Casal Borsetti, intanto dalla Darsena di Ravenna parte un nuovo appuntamento delle Passeggiate con Gusto. Venerdì e sabato ci sono gli appuntamenti di Mosaico di Notte in centro a Ravenna e per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.