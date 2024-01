Weekend adrenalinico fra arti marziali, Lego, Tuffo della Befana e Trappola per topi

Sarà un weekend carico di energia quello in programma a Ravenna e provincia. Arrivano combattimenti di arti marziali, i mattoncini Lego, tanti concerti e spettacoli, e gli ultimi appuntamenti con la Biennale del Mosaico e le attrazioni natalizie. Andiamo a vedere quello che ci aspetta.

Adrenalina per tutti: fra arti marziali e Tuffo della Befana

Energia, potenza e tanta adrenalina: arti marziali e combattimenti nella gabbia sono protagoniste sabato e domenica al Pala De Andrè di Ravenna con "Adrenalina Fight Night", evento che porta tanti atleti di Thai Box e Mma in città. Domenica invece torna il 'Tuffo della Befana': l'appuntamento dell'Epifania, rinviato a causa del maltempo, porta sulla spiaggia di Tagliata di Cervia tanti indomiti nuotatori in costume.

Emozioni, divertimento e golosità: mattoncini Lego e Trèb in piàza

Il divertimento continua. Sabato e domenica arrivano i "Mattoncini in Darsena": all'Almagià tante creazioni Lego fra ambientazioni nei mondi Disney, Star Wars, Harry Potter e molto altro. Venerdì parte il "Circuito del cardo" alla Locanda dei Salinari di Cervia. Da venerdì a domenica ci sono canzoni, intrattenimento e cucina romagnola con "E trèb in piàza" a Cotignola.

Musica e spettacoli: da Paola Minaccioni a Trappola per topi

Ci sono tanti show anche sui palcoscenici della provincia. Fino a domenica va in scena al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo "Trappola per topi" con Ettore Bassi. Venerdì e sabato tornano i concerti al "Mama's club" di Ravenna. Venerdì al Teatro Comunale di Russi si ammira lo spettacolo di danza "Love poems" della compagnia MM Contemporary Dance Company. Sabato Denis Campitelli rievoca la Romagna di Casadei con lo spettacolo "Il primo Secondo" alla Casa del Teatro di Faenza. Sabato e domenica due serate di spettacolo al Masini di Faenza con "Stupida Show" di Paola Minaccioni e "Figli di Abramo" con Stefano Sabelli. Domenica torna il "Rap Sofà" al Cisim di Lido Adriano con Morbo e altri ospiti sul palco, mentre al Mic di Faenza si esibisce il duo Ceccanti-Battiston.

Biennale e pista di ghiaccio: ultimi appuntamenti

Finale con grande stile per le mostre della Biennale del Mosaico e per le attrazioni natalizie del territorio ravennate. Al Mar tra sabato e domenica ci sono musica e brindisi con Sangiovese per la chiusura della mostra "Burri Ravenna Oro". Ultimi giorni anche per pattinare sulla pista di ghiaccio 'Jfk on Ice' in piazza Kennedy a Ravenna.

Visite, open day e incontri

Spazio ad altre occasioni. Venerdì alla Pinacoteca di Faenza si assiste al racconto dell'arte faentina ai tempi di Santa Umiltà. Sabato alla biblioteca Taroni di Bagnacavallo arriva un pomeriggio di giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età, alla Rocca Brancaleone si svolge un dialogo sulla fotografia tra Silvia Bigi e Sabina Ghinassi. Domenica un nuovo appuntamento con le visite di Incontro a Dante, mentre si svolge l'open day al Mystik Yoga Lab di Ravenna con tante lezioni gratuite per scoprire tutti i corsi e alla chiesa del Pio Suffragio di Bagnacavallo parte la nuova edizione di "Spirito e materia" tra premi agli studenti e dialetto romagnolo.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.