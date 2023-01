Weekend show: tutti per Titta, le ricette di Benedetta Rossi, il Tamerlano e l'escape room

Il weekend di Ravenna e provincia si presenta come un grande show, pieno di concerti, spettacoli teatrali, danza, grandi ospiti e sorprese. Ci sono momenti golosi e omaggi ad artisti indimenticabili, per poi continuare con visite e mostre. Andiamo a vedere tutte le proposte del territorio.

In concerto: Tutti per Titta e Frank McComb

La musica è grande protagonista di questo fine settimana. Sabato sera si svolge una grande festa in musica per ricordare il cantauore ravennate Titta al Bronson di Madonna dell'albero, e tanti artisti si esibiranno sul palco: Tutti per Titta. Sempre sabato ci sono anche le “Love Stories” di Frank McComb che sbarcano alla Darsena del Sale di Cervia. Venerdì e sabato arrivano due serate di musica live al Mama's Club di Ravenna con Kissene Folk e Maria Gobbi quartet, mentre domenica le Matinées Musicali del Mic di Faenza ripartono con il Trio Inventio.

Al sipario: il Tamerlano, il balletto e tante risate

Spettacoli di ogni tipo affollano i teatri della provincia. Venerdì la compagnia Almatanz porta in scena al Teatro Masini di Faenza il balletto "Il lago dei cigni", intanto sempre a Faenza, ma alla Casa del Teatro, va in scena il poetico spettacolo "Era meglio Cassius Clay". Sabato e domenica la stagione di opera e danza di Ravenna si apre con "Il Tamerlano" di Antonio Vivaldi al Teatro Alighieri. Sabato invece si ride con Matteo Belli e il suo spettacolo “Le guerre di Walter e altre storie” alla Sala del Carmine di Massa Lombarda. Un’indagine sociologica arriva sul palcoscenico del Teatro Rasi di Ravenna venerdì e sabato con lo spettacolo "Dati sensibili". Spazio anche alle favole: domenica al Masini di Faenza ci sono "I musicanti di Brema", invece al Teatro Rossini di Lugo va in scena "La regina delle nevi".

Benedetta Rossi, escape room e altri incontri

Una serie di incontri e attrazioni sorprendenti vi potranno emozionare nel weekend. Domenica al centro commericiale Esp di Ravenna si trascorre un pomeriggio "delizioso" con Benedetta Rossi, mentre sabato e domenica alla Rocca di Riolo ci saranno una visita guidata e una escape room dedicata al mondo di Harry Potter. Venerdì il mosaicista Marco Bravura incontra il critico Luca Maggio al Circolo Ravennate e dei Forestieri. Sabato Carlo D'Amicis racconta la storia del nipote di Hitler nel romanzo "La regola del bonsai" alla biblioteca Classense di Ravenna, mentre il dj Lazy Snail presenta il nuovo disco "Lucky Life" alle Pescherie della Rocca di Lugo, Alfonso Zaccaria presenta il libro “Nefertiti e altri racconti” alla Casa Matha di Ravenna, le memorie di Pietro Farini rivivono nel libro "In marcia con i lavoratori" che viene presentato alla Biblioteca di Russi e si gioca al Museo del Sale di Cervia con un laboratorio di pittura delle vele marinaresche. Domenica tornano le 'Binocular Classroom' le lezioni di astronomia al Parco delle Ginestre di Faenza e proseguono le visite di Incontro a Dante in centro a Ravenna. Inoltre si continua a pattinare sulla pista di ghiaccio in piazza Kennedy a Ravenna.

Vi mostro le mostre

Appassionati di mostre, sono davvero tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ancora niente programmi? Ma allora andate a vedere cosa c'è al cinema.