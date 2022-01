Weekend scenografico con Aroldo, Alessandro Ciacci, Diabolik, concerti e burattini

Concerti e spettacoli sono il fulcro del weekend a Ravenna e provincia. Le note di Verdi risuonano nel nuovo allestimento di Aroldo, ma ci sono anche le acrobazie dei Sonics, il rock del Gallo Team e tante altre sorprese da scoprire.

A teatro: Aroldo, Toren e Sblighesss

Partiamo dal teatro che ci riserva grandi sorprese. Si va sulle note di Giuseppe Verdi con il nuovo allestimento di "Aroldo" che va in scena venerdì e domenica al Teatro Alghieri di Ravenna. Venerdì invece acrobazie e passi di danza giungono con lo spettacolo "Toren" dei Sonics. Domenica risate assicurate al Teatro Walter Chiari di Cervia dove il comico Alessandro Ciacci presenta il suo Sblighèsss. Non manca un appuntamento per bambini e famiglie. Domenica all'Almagià di Ravenna la famiglia Monticelli porta in scena i burattini con "Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero".

In concerto: Gallo Team, Gloria Turrini e Tolga During trio

Grandi interpreti e ottimi concerti ci attendono. Si comincia venerdì con Gloria Turrini e Francesco Laghi che danno vita a una serata jazz-soul al Museo San Rocco di Fusignano, mentre al Teatro Socjale di Piangipane arriva il rock del Gallo Team. Sabato il suono del Mediterraneo irrompe sul palco del Mama's Club di Ravenna con il Tolga During Trio. Domenica la musica risuona per per ricordare Cesare Pavese sul palco del Mic di Faenza con Maria Claudia Bergantin e Ancuza Aprodu.

Ricordi di Natale: la pista di ghiaccio e il presepe

Anche se le festività sono ormai alle spalle, c'è ancora qualche attrazione che continua a farci respirare l'atmosfera natalizia. Sono aperti fino a domenica sia la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Kennedy a Ravenna, che il grande presepe meccanico in mostra alle ex scuole elementari di Villa Prati.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, guardate quanti appuntamenti ci sono per voi. A Ravenna ci sono: i manifesti delle "Visioni di Eterno" in via Zirardini, nella biblioteca Classense di Ravenna "Il cammino dell’eroe" con Dante, Alice e altri viaggiatori, la mostra Dante e Faruffini e l'opera "Me and Him" di Alessandro Pessoli, al Pr2 "L’umano fervore" di Tina Modotti e nelle vetrine dell'ex negozio Bubani a Ravenna la mostra Book folding. A Cervia la mostra Cervia Ritrovata al Museo del Sale. Al Mic e all'Isia di Faenza le opere di "Summer School", sempre al Mic c'è anche Gioia di ber. Alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo c'è la personale "Pelle" di Matteo Moni. Al Palazzo Sforza di Cotignola la mostra Novena, la collettiva "Riflessioni riflesse" al museo San Rocco di Fusignano e alla Sala del Carmine di Massa Lombarda Natura-Dissesti di Mirna Montanari.

E allora cinema!

Se ancora siete indecisi su cosa fare, eccovi le proposte dei cinema, fra cui la proiezione dello spregiudicato “Diabolik” dei Manetti Bros che potete vedere da venerdì a domenica a Palazzo Vecchio di Bagnacavallo.