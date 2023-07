Weekend ghiotto con street food, strozzapreti, Miss Italia, balle di paglia e marching band

Tanti ghiotti appuntamenti vi aspettano nel weekend di Ravenna e provincia. La calura estiva si affronta a suon di spettacoli e feste. In città c'è Ravenna Banda di Sera, ma in giro ci sono tante golosità da apprezzare fra street food, pesce azzurro e strozzapreti. Sfilano le bellezze di Miss Italia, si balla al Silent Party e torna l'Arena delle Balle di paglia. Andiamo a scoprire tutte le sorprese in programma.

Sagre, feste e mercatini

Sono davvero tanti gli appuntamenti del fine settimana ravennate fra gusto e divertimento. Venerdì marching band, musical shakespeariano e birre artigianali caratterizzano la gran serata di festa in centro con Ravenna Banda di Sera. Sempre venerdì a Cervia si fa una 'cena in bianco' a sostegno delle saline, mentre al circolo di Fognano si svolge la "Motofagiolata" per raccogliere fondi per ricostruire l'asilo nido devastato dall'alluvione e c'è un'altra serata di "Brisighella Borgo d’Arte" con mercatini, antichità e giochi nel borgo medievale. Continua poi fino a domenica la Sagra dello Strozzaprete a Savio di Cervia e i sapori di mare arrivano sabato alla parrocchia di Longana con la Festa del pesce azzurro. Ci sono musica e delizie da gustare a Marina Romea, dove da venerdì a domenica arriva lo "Street Food and Beer".

Silent Party, Miss Italia e Arena delle Balle di paglia

Grandi occasioni sono in programma nel weekend. Si balla con la musica in cuffia A Riolo Terme, dove il fossato della rocca si trasforma in una discoteca con il Silent Party. Domenica sfilano le aspiranti miss in piazza a Brisighella per la tappa del concorso Miss Italia. Tornano a Cotignola gli spettacoli nell'Arena delle balle di paglia, con un fitto programma di eventi per tutto il weekend. Sabato e domenica spazio anche a divertimento, sostenibilità e sport al Fantini Club di Cervia, dove giunge La Maison Citroën à la plage.

In concerto: Vince Pastano, cori gospel e altri live

Abbondano gli appuntamenti musicali nel fine settimana ravennate. Venerdì Lugo Summer Live parte con il rock di Vince Pastano and the Noisebreakers al Pavaglione, il Chorus Fantasy inaugura la nuova stagione de "Les Soirées Musicali" alla chiesa di Lido di Classe, la serata "History of Rock" al Museo Classis è dedicata agli sfollati dell'alluvione, al Chiostro del Monte di Lugo si ascolta il gospel del coro The Colours of Freedom, c'è il tributo al rock di Vasco Rossi con i Vaskompiglio al bagno Arcobaleno di Lido Adriano, si ascolta la musica d’organo alla Basilica di San Vitale e si fa musica anche all'aeroporto Baracca di Villa San Martino con Ctm e Puce Mary. Sabato spazio alle sonorità anni 80/90 nel concerto dei Faiver al bar Il vecchio e il mare di Marina Romea e il Quartetto Motus si esibisce a Palazzo Milzetti di Faenza. Domenica il trio Mariquita apre la rassegna “Un mare di solidarietà” con un concerto all'alba al Bagno Luisa a Marina Romea, mentre il Bma Showcase Festival fa tappa sulla spiaggia del bagno Polka di Marina Romea.

Al sipario: Don Chisciotte e burattini

Non si fermano gli spettacoli. Al Palazzo Malagola di Ravenna va in scena fino a domenica la nuova chiamata pubblica "Don Chisciotte ad ardere". Sabato la compagnia Il Passaggio porta in scena la commedia “Non ti pago” di De Filippo a Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna. Spazio anche agli spettacoli per i più piccoli: venerdì al Coja Beach di Casalborsetti ci sono le "Storie appese a un filo", mentre al parco Mani Fiorite di Ravenna va in scena con "Il grande trionfo di Fagiolino pastore guerriero".

Incontri e visite

Le sorprese del weekend non sono ancora finite. Venerdì gelato e laboratori creativi accompagnano la notte al museo in programma al Museo di San Pietro in Campiano. Venerdì e sabato sono tante le proposte in centro a Ravenna tra i negozi aperti, le visite guidate e gli spettacoli di "Mosaico di Notte". Sabato c'è un triplo appuntamento a Palazzo San Giacomo di Russi fra arte, fotografie e rave. Domenica scatta da Cervia la pedalata cicloturistica “Le regole non vanno in vacanza”. E per tutto il weekend si può fare un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe e ippopotami al Safari Park Ravenna.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.