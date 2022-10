Weekend stuzzicante con Giornate Fai, Bell'Italia, Lugo Vintage e sagre gustose

Quante cose da fare questo weekend a Ravenna e provincia. Sono tante le sagre in programma e si aggiungono apprezzati appuntamenti come le Giornate Fai, Bell'Italia e Lugo Vintage. Quindi basta perdersi in chiacchiere e andiamo a scoprire gli eventi.

Festival e Cultura: Giornate Fai d'Autunno, Lugo Vintage e Itacà

Tante occasioni per lasciarsi trasportare dalle bellezze del territorio. Nel weekend il turismo responsabile torna protagonista con il festival "Itacà" che prevede workshop, escursioni e performance in vari luoghi di Ravenna. Sabato e domenica ritorna il "Lugo Vintage Festival" con tanti eventi fra cinema, musica, vintage, motori e forum. Ma sabato e domenica sono dedicati alla scoperta dei tesori nascosti del Ravennate con le visite delle Giornate Fai d'Autunno in programma in vari luoghi della provincia. Sabato a Castel Bolognese si celebra la Festa del Volontariato, mentre alla Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna ci sono giochi e sfide ambientate nel mondo di Harry Potter. Da sabto partono una serie di momenti solenni a Massa Lombarda per il 78esimo anniversario dell’eccidio alle case Baffé e Foletti.

Di sagra in sagra

Gusto e divertimento con le tante sagre presenti in provincia, ma anche con altri appuntamenti gastronomici. Da venerdì a domenica in centro a Faenza c'è una grande festa dei sapori con “Bell’Italia” e “Faenza in un bicchiere”. Sorbe, nespole e altre bontà si possono gustare sabato e domenica alla Festa dei Frutti Dimenticati di Casola Valsenio. Gli autentici sapori della tradizione si trovano per tutto il weekend alla Sagra del Passatello a Savio di Cervia. Bontà e semplicità sono gli ingredienti della Sagra della Polenta di San Cassiano che si svolge domenica, mentre da venerdì a domenica c'è la festa del tartufo bianco al Circolo Frassati di Bagnacavallo. Arriva anche la decima edizione per l’Albana Dèi: domenica un appuntamento per gustare ottimi vini alla Torre di Oriolo.

I concerti

Amanti della musica live, ecco tutti gli appuntamenti per voi. Venerdì la stagione del Bronson di Madonna dell'albero si apre con il concerto dei Buñuel. Venerdì e sabato ci sono due grandi serate fra musica e cultura all'ex convento di Bagnacavallo con il Sonora Radio Fest. Domenica il ciclo di concerti “Bellezza fuori porta” giunge alla Pieve di San Bartolomeo a San Zaccaria, mentre il trio Fontana Mix apre i 'Concerti della domenica' alla Sala Corelli del Teatro Alighieri

Incontri e visite

Non mancano incontri e visite sul territorio. Domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna e al Parco Teodorico c'è un'altra domenica fra natura e sapori. Sabato e domenica ci sono le visite guidate per scoprire i tesori della Pinacoteca di Faenza. Domenica in centro a Ravenna spazio a un nuovo appuntamento di Incontro a Dante. Venerdì c'è "Un uomo", incontro spettacolo su san Francesco a Faenza. Sabato Arnaldo Benini presenta il suo libro alla Biblioteca Classense e domenica la rassegna "Controsensi" omaggia due eterni classici della narrativa al Teatro Pedrini di Brisighella.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, cono tantissime le mostre di questo fine settimana: le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Ancora in cerca di qualcosa da fare? Guardate cosa danno al cinema.